;
Yol Durumu
  1. Erken seçim öncesi anketler ne diyor?

AK Parti: Seçim için kanun teklifi bu akşam ya da yarın verilecek

AK Partiden seçim için kanun teklifi açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 24 Haziran'da yapılacak seçim için kanun teklifinin bu akşam ya da yarın Meclis'e sunulacağını ve salı günü karar çıkacağını söyledi. Turan, AK Parti'nin büyük kongresinin seçimden sonra yapılacağını da dile getirdi.

  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 17:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Siyaset Haberleri Tüm siyaset haberleri
Tüm Siyaset Haberleri
FOTO GALERİ