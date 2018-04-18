AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 24 Haziran'da yapılacak seçim için kanun teklifinin bu akşam ya da yarın Meclis'e sunulacağını ve salı günü karar çıkacağını söyledi. Turan, AK Parti'nin büyük kongresinin seçimden sonra yapılacağını da dile getirdi.
AK Parti: Seçim için kanun teklifi bu akşam ya da yarın verilecek
- Dünden bugüne Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri
- Yenikapı sürecinden bugüne Kılıçdaroğlu! İşte FETÖ-CHP ilişkisinin perde arkası
- CHP-HDP ittifak için el sıkıştı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.