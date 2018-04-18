AK Parti: Seçim için kanun teklifi bu akşam ya da yarın verilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 24 Haziran'da yapılacak seçim için kanun teklifinin bu akşam ya da yarın Meclis'e sunulacağını ve salı günü karar çıkacağını söyledi. Turan, AK Parti'nin büyük kongresinin seçimden sonra yapılacağını da dile getirdi.