SGK’lı olarak o koşulu sağlayan herkese 8.240 TL ödeme yapılacak!

Cenaze Yardımı Nedir?

Cenaze yardımı, belirli şartları sağlayan sigortalının yakınlarına vefat halinde SGK tarafından sağlanan maddi destektir. Öncelikle ölen kişinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmiş olması veya aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekir.

Sigortalı, maluliyet geliri alırken hayatını kaybetmiş olmalıdır,

Sakatlık veya yaşlılık aylığı almış olmalıdır,

Hayatta iken en az 360 gün maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmalıdır.

Bu şartları sağlayan sigortalıların vefatı halinde, hak sahiplerine cenaze yardımı ödenir.