SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

SGK'lı olarak o koşulu sağlayan herkese 8.240 TL ödeme yapılacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara çeşitli başlıklar altında destek ödemeleri yapmaya devam ediyor. Son olarak SGK tarafından açıklanan bilgilere göre, belirli şartları sağlayan yararlanıcılara tek seferlik cenaze yardımı ödemesi yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda 5 yıllık prim ödeme şartını sağlayan vatandaşlara 8.240 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 13:34 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 13:34
SGK’lı olarak o koşulu sağlayan herkese 8.240 TL ödeme yapılacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, ölen sigortalının yakınlarına sağlanan cenaze yardımı hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. İşte cenaze yardımı hakkında bilmeniz gerekenler...

Cenaze Yardımı Nedir?

Cenaze yardımı, belirli şartları sağlayan sigortalının yakınlarına vefat halinde SGK tarafından sağlanan maddi destektir. Öncelikle ölen kişinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmiş olması veya aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekir.

Sigortalı, maluliyet geliri alırken hayatını kaybetmiş olmalıdır,

Sakatlık veya yaşlılık aylığı almış olmalıdır,

Hayatta iken en az 360 gün maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmalıdır.

Bu şartları sağlayan sigortalıların vefatı halinde, hak sahiplerine cenaze yardımı ödenir.

Cenaze Yardımını Kimler Alabilir?

SGK cenaze yardımı ödemeleri, belirlenen öncelik sırasına göre hak sahiplerine yapılır. Öncelikle, ölen sigortalının eşi bu ödemeyi alır. Eş hayatta değilse veya hayatta değilse, bu sırayla:

Çocukları,

Annesi veya babası,

Kardeşleri cenaze yardımı almaya hak kazanır.

Cenaze Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cenaze yardımı almak isteyen hak sahipleri, başvuru talep belgesi ile SGK'ya başvuruda bulunmalıdır. Başvurular SGK il müdürlüklerine yapılabilir.

Ölen sigortalı için aylık ödeme zorunluluğunun bulunmadığı hallerde hak sahiplerinin sadece dilekçe ile başvuruda bulunması da mümkündür.

2024 Yılı İçin Cenaze Yardımı Miktarı Ne Kadar Oldu?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu! Kan donduran itiraf: Çuvalı bana amca verdi | Narin Salim Güran’ın kızı mı?
Narin Güran ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı! Minik bedeni bu mezara defnedildi | Yürek burkan ’gelinlik’ detayı
Türk Telekom
Narin Güran neden öldürüldü? Türkiye’yi yasa boğan olayda 3 ihtimal | Cinayet itirafı geldi: Çuvalı amca verdi!
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Kostic yanıtı! Yıldız isme kanca
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor: İşte masadaki konular
SSK ve BAĞ-KURLUNUN MAAŞINA OVP AYARI | Ocak zammı için tahminler 5’e çıktı!
Esas dertleri Narin Güran değil! Yine aynı güruh yine İmam Hatipler kapatılsın sakızı: Organize dezenformasyon sistematik provokasyon
Türkiye İzmir’de 3 puan peşinde! Montella’dan sürpriz 11 kararı
MEMURA 5 FARKLI ZAM ORANI | OVP sonrası hesaplar değişti
Yeni eğitim-öğretim dönemi başladı: İlk ders bağımsızlık ruhu ve vatan!
HAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul’da yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesi
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Fenerbahçe’de Kostic sonrası yeni sistem! 3 yıldız yedeğe
Bizzat takipçisi olacak! Başkan Erdoğan: Narin’i katledenler hesap verecek
SON DAKİKA