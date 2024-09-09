SGK’lı olarak o koşulu sağlayan herkese 8.240 TL ödeme yapılacak!

SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, ölen sigortalının yakınlarına sağlanan cenaze yardımı hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. İşte cenaze yardımı hakkında bilmeniz gerekenler...
SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, ölen sigortalının yakınlarına sağlanan cenaze yardımı hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. İşte cenaze yardımı hakkında bilmeniz gerekenler...
Cenaze yardımı, belirli şartları sağlayan sigortalının yakınlarına vefat halinde SGK tarafından sağlanan maddi destektir. Öncelikle ölen kişinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmiş olması veya aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekir.
Sigortalı, maluliyet geliri alırken hayatını kaybetmiş olmalıdır,
Sakatlık veya yaşlılık aylığı almış olmalıdır,
Hayatta iken en az 360 gün maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmalıdır.
Bu şartları sağlayan sigortalıların vefatı halinde, hak sahiplerine cenaze yardımı ödenir.
SGK cenaze yardımı ödemeleri, belirlenen öncelik sırasına göre hak sahiplerine yapılır. Öncelikle, ölen sigortalının eşi bu ödemeyi alır. Eş hayatta değilse veya hayatta değilse, bu sırayla:
Çocukları,
Annesi veya babası,
Kardeşleri cenaze yardımı almaya hak kazanır.
Cenaze Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Cenaze yardımı almak isteyen hak sahipleri, başvuru talep belgesi ile SGK'ya başvuruda bulunmalıdır. Başvurular SGK il müdürlüklerine yapılabilir.
Ölen sigortalı için aylık ödeme zorunluluğunun bulunmadığı hallerde hak sahiplerinin sadece dilekçe ile başvuruda bulunması da mümkündür.