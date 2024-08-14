Ve 7 yöntem birden raptiyelendi! SSK prim giriş tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Çocuk Avantajı

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı sunuluyor. Bu yöntemle, 3 çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl erken emekli olma şansı doğuyor. Ana şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması. Staj yapan anneler için de bu durum geçerli olup, stajdan sonraki çocuklar için yapılan borçlanmalar, işe giriş tarihini geri çekiyor.

Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, hem yaşı geri çekerken hem de prim kazandırıyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi borçlanılarak, sigorta giriş tarihi borçlanılan gün kadar geriye çekiliyor. Böylece, erkekler en az 1 yaş önce emeklilik hakkı elde edebiliyor.