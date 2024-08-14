Ve 7 yöntem birden raptiyelendi! SSK prim giriş tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Çocuk Avantajı
Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı sunuluyor. Bu yöntemle, 3 çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl erken emekli olma şansı doğuyor. Ana şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması. Staj yapan anneler için de bu durum geçerli olup, stajdan sonraki çocuklar için yapılan borçlanmalar, işe giriş tarihini geri çekiyor.
Askerlik Borçlanması
Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, hem yaşı geri çekerken hem de prim kazandırıyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi borçlanılarak, sigorta giriş tarihi borçlanılan gün kadar geriye çekiliyor. Böylece, erkekler en az 1 yaş önce emeklilik hakkı elde edebiliyor.
Yüzde 60 Sağlık Raporu
İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Burada yaş şartı aranmaz ve en az 1800 gün prim yeterli. Malulen emekliler, çalışmaya devam ettikleri sürece emekli maaşını alamıyor.
Vergi İndirimi
En az yüzde 40 engellilik oranı ile vergi indirimi alan engelli çalışanlar, yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyor. Bu durumda, işe giriş tarihlerine göre değişen sürelerle, 15 yıl 3600 günden başlayarak 18 yıl 4680 güne kadar emeklilik mümkün oluyor.
Anneye Prim
Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan anneler için, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor, böylece 4 yıl çalışan bir anne, 5 yıl çalışmış gibi sayılıyor ve erken yaşta emekli maaşı alabiliyor.