SGK YENİ AÇIKLANDI! Bu listede adı soyadı yazanlara toplu para iadesi! Şipşak paranızı alın

Primlerin Tarihi: 2008 yılından önce ödenmiş olan hem işçi hem işveren primleri, 2008 yılından sonra ise yalnızca işçi primlerinin iadesi mümkün olabilmektedir. Bu da başvuracak kişilerin primlerinin tarihine göre değişiklik göstermektedir.

4B (BAĞ-KUR) Kapsamında İşletme Sahibi Olmama Şartı: Kendi işini yürüten ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamında olan kişiler de bu prim iadesinden faydalanamamaktadır. Başvuru yapacak kişilerin bağımsız çalışmıyor olması önemlidir.

Emeklilik Yaşını Doldurmuş Olma Şartı: Prim iadesi talep edecek kişinin emeklilik yaşını doldurmuş ancak emeklilik için gereken prim gün sayısına ulaşamamış olması gerekmektedir. Yani yaş şartını tamamlamış ama prim eksiği olan kişiler bu haktan yararlanabilir.

Toplu Para İadesi Başvurusu Nasıl Yapılır? SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, prim iadesi başvuruları sigortalıların ikamet ettikleri bölgedeki SGK il veya ilçe müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Prim iadesi talep eden kişilerin, gerekli belgelerle birlikte bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, sigortalı kişinin vefatı durumunda, yakınlarının ölüm aylığı alamadığı hallerde, bu kişinin mirasçıları da prim iadesi için başvuruda bulunabilir. Bu durumda da başvurular yine SGK üzerinden alınmaktadır.