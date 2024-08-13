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SGK YENİ AÇIKLANDI! Bu listede adı soyadı yazanlara toplu para iadesi! Şipşak paranızı alın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için gerekli şartları yerine getiremeyen sigortalı çalışanlara yönelik önemli bir düzenleme duyurdu. Bu düzenleme kapsamında, prim gün sayısı yeterli olmayan kişiler toplu para iadesi alabilecek. Başvuru süreci ve para iadesi şartlarıyla ilgili detaylar, milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 10:10 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 10:10
SGK YENİ AÇIKLANDI! Bu listede adı soyadı yazanlara toplu para iadesi! Şipşak paranızı alın

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SGK, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir toplu para iadesi fırsatını açıkladı. Emeklilik için yeterli prim gününe ulaşamayan sigortalı çalışanlar, prim iadesi başvurusunda bulunarak yatırdıkları primleri geri alabilecek. SGK'nın açıkladığı başvuru koşulları ve süreç, bu imkandan yararlanmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

SGK'nın sunduğu bu toplu para iadesi fırsatı, milyonlarca sigortalı için büyük bir avantaj sunuyor. Özellikle emeklilik için gerekli şartları tamamlayamayan kişiler, bu imkandan faydalanarak ödedikleri primleri geri alabilirler. Başvuru sürecini dikkatle takip etmek ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlamak, sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

SGK Prim İadesi Şartları Nelerdir?

Prim iadesi alabilmek için belirli kriterleri karşılamak gerekiyor. Bu şartlar, başvuruda bulunacak kişiler için belirleyici bir rol oynuyor. İşte prim iadesi şartları:

Sigortalı Bir İşte Çalışmama Şartı: Prim iadesi talebinde bulunacak kişinin 4-a (SGK) kapsamında sigortalı olarak çalışmıyor olması gerekmektedir. Yani, aktif olarak sigortalı bir işte çalışmaya devam eden kişiler bu imkandan yararlanamamaktadır.

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Primlerin Tarihi: 2008 yılından önce ödenmiş olan hem işçi hem işveren primleri, 2008 yılından sonra ise yalnızca işçi primlerinin iadesi mümkün olabilmektedir. Bu da başvuracak kişilerin primlerinin tarihine göre değişiklik göstermektedir.

4B (BAĞ-KUR) Kapsamında İşletme Sahibi Olmama Şartı: Kendi işini yürüten ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamında olan kişiler de bu prim iadesinden faydalanamamaktadır. Başvuru yapacak kişilerin bağımsız çalışmıyor olması önemlidir.

Emeklilik Yaşını Doldurmuş Olma Şartı: Prim iadesi talep edecek kişinin emeklilik yaşını doldurmuş ancak emeklilik için gereken prim gün sayısına ulaşamamış olması gerekmektedir. Yani yaş şartını tamamlamış ama prim eksiği olan kişiler bu haktan yararlanabilir.

Toplu Para İadesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, prim iadesi başvuruları sigortalıların ikamet ettikleri bölgedeki SGK il veya ilçe müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Prim iadesi talep eden kişilerin, gerekli belgelerle birlikte bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, sigortalı kişinin vefatı durumunda, yakınlarının ölüm aylığı alamadığı hallerde, bu kişinin mirasçıları da prim iadesi için başvuruda bulunabilir. Bu durumda da başvurular yine SGK üzerinden alınmaktadır.

Kimler Bu Haktan Yararlanabilir?

SGK'nın sunduğu bu toplu para iadesi imkanı, sigortalı olarak çalışmış ancak emekli olamayan kişilere yöneliktir. Sigorta girişi olan, yaş şartını doldurmuş ancak prim gün sayısı eksik olan kişiler, ödedikleri primleri toplu olarak geri alabilmektedir. SGK prim iadesi, özellikle prim gün sayısını tamamlayamayan ve emeklilik hakkını elde edemeyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kişinin aktif olarak çalışmıyor olması ve prim gün sayısı açısından eksik durumda bulunmasıdır. Bu kriterleri karşılayanlar, SGK'ya başvurularını yaparak toplu para iadesi imkanından yararlanabilir.

SGK prim iadesi kimleri kapsar? Sigortalı olup emeklilik şartlarını tamamlayamayan kişiler ve belirli durumlarda vefat eden sigortalıların mirasçıları bu haktan yararlanabilir.

Prim iadesi için nereye başvurulmalıdır? Başvurular, ikamet edilen bölgedeki SGK il veya ilçe müdürlükleri üzerinden yapılmaktadır.

2008 sonrası ödenen primler iade ediliyor mu? Evet, ancak 2008 sonrasında sadece işçi primleri iade edilmektedir.

4B kapsamında olanlar prim iadesi alabilir mi? Hayır, kendi işini yürüten 4B kapsamındaki kişiler prim iadesi alamazlar.

Emeklilik yaşını dolduran ama prim gününü tamamlayamayanlar bu haktan yararlanabilir mi? Evet, yaş şartını tamamlayıp prim gün sayısını tamamlayamayan kişiler prim iadesi alabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? SGK il veya ilçe müdürlüklerinden bilgi alınarak başvuru belgeleri tamamlanabilir.

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