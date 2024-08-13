4A 4B 4C emeklisine müjde: Çarşamba ve Perşembe sabahı geliyor! Emekliye ödemeler güncellendi!

ING: Toplamda 18.000 TL'ye Varan Promosyon! ING, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Bu büyük promosyon tutarı, emekli maaşını ING'ye taşıyanlar için ciddi bir ek gelir kaynağı olabilir.

Ayrıca, ING, müşterilerine her ay 3 kez ücretsiz EFT ve havale imkanı tanıyor. %51,00 gibi yüksek bir faiz oranıyla dikkat çeken banka, günlük faiz seçeneğiyle de emeklilere birikim yapma imkanı sağlıyor. ING, bu cazip fırsatlarla emekli müşterilerinin bütçelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

İş Bankası: 12.000 TL'ye Varan Promosyon! Türkiye'nin köklü bankalarından İş Bankası, emekli maaşını kendisine taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Kredi kartı aidatı olmayan İş Bankası, aynı zamanda nakit çekimlerde de müşterilerine kolaylık sağlıyor.

Ayda 2 kez diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim hakkı sunan banka, günlük faiz uygulamasıyla da emeklilere ek kazanç fırsatı tanıyor. İş Bankası'nın sunduğu bu avantajlar, emekli maaşlarını daha verimli kullanmak isteyenler için önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.