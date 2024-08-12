SGK’dan YENİ müjde! Bu listede adı soyadı yazanlara toplu para iadesi! Hemen paranızı alın

4B (BAĞ-KUR) Kapsamında İşletme Sahibi Olmama Şartı: Kendi işini yürüten ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamında olan kişiler de bu prim iadesinden faydalanamamaktadır. Başvuru yapacak kişilerin bağımsız çalışmıyor olması önemlidir.

Emeklilik Yaşını Doldurmuş Olma Şartı: Prim iadesi talep edecek kişinin emeklilik yaşını doldurmuş ancak emeklilik için gereken prim gün sayısına ulaşamamış olması gerekmektedir. Yani yaş şartını tamamlamış ama prim eksiği olan kişiler bu haktan yararlanabilir.

Toplu Para İadesi Başvurusu Nasıl Yapılır? SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, prim iadesi başvuruları sigortalıların ikamet ettikleri bölgedeki SGK il veya ilçe müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Prim iadesi talep eden kişilerin, gerekli belgelerle birlikte bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, sigortalı kişinin vefatı durumunda, yakınlarının ölüm aylığı alamadığı hallerde, bu kişinin mirasçıları da prim iadesi için başvuruda bulunabilir. Bu durumda da başvurular yine SGK üzerinden alınmaktadır.

Kimler Bu Haktan Yararlanabilir? SGK'nın sunduğu bu toplu para iadesi imkanı, sigortalı olarak çalışmış ancak emekli olamayan kişilere yöneliktir. Sigorta girişi olan, yaş şartını doldurmuş ancak prim gün sayısı eksik olan kişiler, ödedikleri primleri toplu olarak geri alabilmektedir. SGK prim iadesi, özellikle prim gün sayısını tamamlayamayan ve emeklilik hakkını elde edemeyenler için önemli bir fırsat sunuyor.