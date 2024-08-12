17-18-19-25-26-27 Ağustos tarihlerinde hesabınızda! 4A SGK ve 4B Bağkur’lu milyonlarca emekliye az önce açıklandı!

Milyonlarca emekli vatandaş her ayın başında emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Emekli maaş larının ödeme günleri, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen düzenli bir program çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Ancak, bazı özel durumlar veya hafta sonlarına denk gelen tarihler sebebiyle bu günlerde değişiklikler olabiliyor. Bu tür değişiklikler, emeklilerin maaşlarını daha önceden bilmesine ve buna göre mali planlamalarını yapmalarına imkan tanıyor, böylece maddi hazırlıklarını daha iyi bir şekilde yönetebiliyorlar.