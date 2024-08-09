Artık tek kuruş ödenmeyecek! 4A-4B ve 4C’li milyonlarca emekliye bedava oldu!

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan yeni düzenleme, emekliler için sağlık hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştırıyor. Emekliler ve onlara refakat edenler, gerekli şartları sağlamaları halinde bu hizmetten ücretsiz faydalanabilecek. Bu gelişme, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen önemli bir destek olarak öne çıkıyor.