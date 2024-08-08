4A-4B ve 4C’li milyonlarca emekliye bedava oldu! Artık tek kuruş ödemeyecek!

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Emekliler için yeni destekler peş peşe açıklanmaya devam ederken, bir iyi haber de SGK'dan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), anlaşmalı kurumlar üzerinden alınan kaplıca hizmetlerinin artık ücretsiz olacağını duyurdu. Bu hizmetten, aranılan koşulları taşıyan emekliler ve onlara refakat eden kişiler de yararlanabilecek. Tüm giderler ve ücretler SGK tarafından karşılanacak.