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4A-4B ve 4C'li milyonlarca emekliye bedava oldu! Artık tek kuruş ödemeyecek!

SGK'nın bu yeni düzenlemesi, emekliler için önemli bir destek niteliğinde olup, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracaktır. Emekliler ve onlara refakat edenler, gerekli şartları sağlayarak bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilirler.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 11:15 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 11:15
4A-4B ve 4C’li milyonlarca emekliye bedava oldu! Artık tek kuruş ödemeyecek!

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Emekliler için yeni destekler peş peşe açıklanmaya devam ederken, bir iyi haber de SGK'dan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), anlaşmalı kurumlar üzerinden alınan kaplıca hizmetlerinin artık ücretsiz olacağını duyurdu. Bu hizmetten, aranılan koşulları taşıyan emekliler ve onlara refakat eden kişiler de yararlanabilecek. Tüm giderler ve ücretler SGK tarafından karşılanacak.

Ücretsiz Kaplıca Hizmeti Şartları

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kaplıca tedavisi ve bu tedaviye ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri Sağlık Uygulama Tebliği hükmü gereğince karşılanmaktadır.

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Kaplıca tedavileri için resmi sağlık kurumlarında en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur.

Tedavi İçin Başvuru Süreci

Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin banyo ücreti, yol, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca karşılanmamaktadır.

Giderlerin Karşılanma Koşulları

Yol, gündelik ve refakatçi giderleri, tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanır. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 işgünü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bu süre içinde kaplıca tesisine müracaat edilmemesi halinde yol gideri ve gündeliklerin ödenebilmesi için yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu raporun geçerli olduğu 6 aylık süre içerisinde sağlık hizmet sunucusu tarafından SUT eki Hasta Sevk Formu (sevk belgesi) düzenlenerek sevk edilmesi gerekmektedir.

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