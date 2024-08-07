Yaş Sınırı Olmaksızın, Eksik Prim ile Emeklilik İmkanı! SGK, 1800 Gün Prim ile 12.500 TL Maaş Sunuyor!

1800 Gün Prim ile Emeklilik Primi eksik olanların da emekli olabilmelerini sağlayan malulen emeklilik konusunda SGK kapsamlı araştırmalar yapıyor. Eğer bir çalışan, ilk defa sigortalı olduğu tarihten sonra yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybı yaşamışsa, SGK bu çalışanlara sadece 1800 prim günü toplamaları şartı ile emeklilik hakkı tanıyor.

Ancak bu hakkın kullanılabilesi için çalışanın sağlık durumunun SGK tarafından belirlenen bir heyet tarafından rapor edilmesi gerekiyor. Çalışanın herhangi bir hastaneden alacağı raporun bu uygulamada geçerliliği bulunmuyor.

Emekli Maaşı Düşmüyor Eksik prim ile veya yaş şartsız emekli olabileceklerin en büyük endişelerinden biri emekli maaşlarının düşük olup olmayacağı. Bu durumda, çalışanların ödedikleri sigorta primlerinin seviyesine bakılması gerekiyor.

Eğer bir çalışan asgari ücret üzerinden veya asgari ücrete yakın bir tutar üzerinden SGK primi ödemişse, emekli olduğunda yüksek bir maaş alması mümkün değil. Bu kişiler, yaklaşık olarak en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL'den emekli edilecekler.