Yaş Sınırı Olmaksızın, Eksik Prim ile Emeklilik İmkanı! SGK, 1800 Gün Prim ile 12.500 TL Maaş Sunuyor!

SGK'nın sunduğu bu kolay emeklilik formülleri, emekli olma hayali kuran birçok kişi için büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle EYT'liler ve malulen emeklilik hakkı kazananlar için yaş şartı olmaksızın emekli olabilmek, geleceğe daha umutla bakmalarını sağlıyor. Bunun yanı sıra, düşük prim günü ile emeklilik hakkı, çalışanların yaşadığı sağlık sorunları karşısında mağduriyet yaşamalarını engelliyor.
Yaş Şartsız Emeklilik Hakkı
SGK mevzuatına göre yaş şartsız emeklilik hakkı şu anda sadece Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için geçerli. EYT'lilerin sadece kısmi emeklilikte yaş şartları bulunuyor. Prim ve sigortalılık sürelerini tamamlayanlar, yaşları kaç olursa olsun hemen emekli olabiliyorlar.
Bunun yanı sıra, iş gücü kaybı yaşayan ve malulen emekli olma hakkı elde eden kişiler de yaş şartı aranmadan emekli edilebiliyor. Bu kişilerin yaşı kaç olursa olsun, diğer koşulları sağladıkları takdirde hemen emeklilik hakkı kazanıyorlar.