SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Emekli maaşı 12.500 TL, 15.000 TL, 17.000 TL ve 20.000 TL arasında olan emekliye Ağustos müjdesi

SSK, BağKur, Emekli Sandığı ve EYT emeklileri için Temmuz ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zamları belli oldu. Buna göre, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Ancak, emekliler maaş zamlarını yeterli bulmayınca promosyon ödemelerindeki detayları araştırmaya başladılar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 11:18 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 11:18
Emekli maaşı 12.500 TL, 15.000 TL, 17.000 TL ve 20.000 TL arasında olan emekliye Ağustos müjdesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, bankaların sunduğu promosyon teklifleri emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı haline geldi. Her bir bankanın sunduğu farklı promosyon fırsatları, emeklilerin tercihlerine göre ek kazanç elde etmelerini sağlıyor. Bu avantajlardan yararlanmak için emeklilerin, maaşlarını taşımayı düşündükleri bankaların sunduğu promosyon detaylarını incelemeleri ve kendileri için en uygun seçeneği tercih etmeleri gerekiyor.

Banka Promosyonları ve Detayları

Birçok banka, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilere cazip promosyon ödemeleri sunuyor. İşte öne çıkan teklifler:

ING Promosyonları

ING Bankası, emekli maaşını kendisine taşıyanlara toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Bu teklif, emeklilerin maaşlarını ING'ye taşıyarak ek gelir elde etmelerini sağlıyor.

İş Bankası Promosyonları

İş Bankası, emekli maaşını kendisine taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu fırsat, İş Bankası'nı tercih eden emekliler için cazip bir ek kazanç anlamına geliyor.

Yapı Kredi Promosyonları

Yapı Kredi, "Şimdiki Emekliler Bir Başka" sloganıyla 18.000 TL'ye varan promosyon imkanı sağlıyor. Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler, maaşlarını taşıyarak bu avantajdan yararlanabilirler.

Garanti BBVA Promosyonları

Garanti BBVA, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Bu teklif, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar için ek gelir fırsatı yaratıyor.

Denizbank Promosyonları

Denizbank, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon teklif ediyor. Denizbank'ın bu cazip promosyonu, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olabilir.

Albaraka Türk Promosyonları

Albaraka Türk, emekli maaşını kendisine taşıyanlara 16.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu promosyon, Albaraka Türk'ü tercih eden emekliler için ek bir gelir sağlıyor.

Emekli maaşı promosyonu, bankaların emeklilere sunduğu ek bir ödeme ya da teşvik türüdür. Bu promosyon, emekli maaşını belirli bir banka üzerinden alan emeklilere, bankanın belirlediği süre boyunca maaşlarını o bankadan almaları karşılığında ödenir. Peki, bu promosyonlardan nasıl yararlanılır?

Promosyon Tekliflerini İnceleyin

Öncelikle, bankaların emeklilere sunduğu promosyon tekliflerini incelemek gerekir. Her banka farklı tutarlarda ve koşullarda promosyonlar sunabilir. Bankaların internet siteleri, şubeleri ve müşteri hizmetleri aracılığıyla bu bilgileri edinebilirsiniz.

Banka Seçimi ve Koşulları

Promosyon tekliflerini inceledikten sonra, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize en uygun bankayı seçmelisiniz. Bankaların promosyon koşulları arasında belirli bir süre boyunca (genellikle 3 yıl) maaşınızı o bankadan almayı taahhüt etmeniz gerekebilir. Ayrıca, bazı bankalar ek şartlar koyabilir, örneğin kredi kartı ya da otomatik ödeme talimatı vermenizi isteyebilirler.

Başvuru Süreci

Promosyon almak için seçtiğiniz bankaya başvurmanız gerekmektedir. Başvuruyu, bankanın şubesine giderek, müşteri hizmetlerini arayarak ya da bankanın internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. Başvurunuz sırasında, T.C. kimlik numaranız ve emekli maaş bilginiz gibi bilgileri sağlamanız gerekecektir.

Emekli Maaşının Taşınması

Başvurunuz kabul edildikten sonra, emekli maaşınızın yeni bankaya taşınması işlemi yapılır. Bu işlem genellikle birkaç gün içinde tamamlanır. Eski bankanızdan maaş taşınması için herhangi bir kesinti ya da masraf talep edilmez.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
İsrail’e sosyal kalkan olan sansürcü META’ya küresel tepki! Türkiye dijital faşizme dur dedi... Maduro WhatsApp’tan ’kurtuldu’
EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur’luların zam ve fark hesabı...
Enflasyon nasıl hesaplanıyor? TÜİK’ten algı operasyonuna yanıt
Başkan Erdoğan’ın elektrikli araç teşvikleri Alman basınında! Kendileriyle kıyaslayıp Türkiye’yi örnek gösterdiler!
Spor yazarları Lille - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi: Rövanş hiç kolay olmayacak
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adana peş peşe sallandı! 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Biraz zamana ve sabra ihtiyacımız var
Kerem Aktürkoğlu’ndan sabaha karşı paylaşım geldi! Sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu | Kim bu yürüyen ölü adam? Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: Filistin direnişinde yeni dönem mi başlıyor?
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Batı’ya hem sıcaklık hem poyraz, 8 ile gök gürültülü yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 7 Ağustos 2024 hava durumu
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e 40 yakın füze
YouTube’da Dila Kent rezilliği: Çocukları hedef alan ahlaksız yayınlar ve LGBT propagandası! Tepki yağdı...
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Beştepe’de kritik zirve! Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi | İşte alınan kararlar: Çelik Kubbe, KAAN, Akıncı...
SON DAKİKA