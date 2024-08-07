PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

17-18-19-25-26-27 Ağustos tarihlerinde hesapta hazır! Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur'lu emekliye az evvel duyuruldu

Her yeni ayın umut ışığı, milyonlarca emekliyi gelecek maaş ödeme gününü dört gözle beklemeye itiyor. Emekli maaşlarının tahsis edilme zamanları, numaratif bir kodlama ile belirlenirken, beklenmedik tatiller ve hafta sonları bu zamanlamayı esnetebilir. Bu esneklik, maaşların stratejik planlamasını mümkün kılar ve emeklilerin ekonomik düzenlerini sağlam bir zeminde inşa etmelerine yardımcı olur.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 08:17 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 08:17
17-18-19-25-26-27 Ağustos tarihlerinde hesapta hazır! Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur’lu emekliye az evvel duyuruldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ay başında, maaş gününü özlemle bekleyen emekliler için tahsis numaraları, maaş alım tarihlerini düzenler. Ancak özel günler ve hafta sonları gibi zaman dışı etmenler, bu tarihlerde değişiklik yaratır. Bu değişiklikler, maaş yönetimini ve mali planlamayı optimize ederek, emeklilerin finansal istikrarını pekiştirmekte ve güvenli bir gelir akışı sağlamaktadır.

Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Milyonlarca emekli vatandaş her ayın başında emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Emekli maaşlarının ödeme günleri, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen düzenli bir program çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Ancak, bazı özel durumlar veya hafta sonlarına denk gelen tarihler sebebiyle bu günlerde değişiklikler olabiliyor. Bu tür değişiklikler, emeklilerin maaşlarını daha önceden bilmesine ve buna göre mali planlamalarını yapmalarına imkan tanıyor, böylece maddi hazırlıklarını daha iyi bir şekilde yönetebiliyorlar.

Emekli Maaşı Farkı Ne Zaman Yatacak?

SGK tarafından yapılan açıklamada, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Günleri

SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lu emekliler için ödeme takvimleri farklılık gösteriyor. İşte ayrıntılı bilgiler:

SSK Emeklilerinin Ödeme Takvimi

Son rakamı 9 olanlar 17 Ağustos

Son rakamı 7 olanlar 18 Ağustos

Son rakamı 5 olanlar 19 Ağustos

Son rakamı 3 olanlar 20 Ağustos

Son rakamı 1 olanlar 21 Ağustos

Son rakamı 8 olanlar 22 Ağustos

Son rakamı 6 olanlar 23 Ağustos

Son rakamı 4 olanlar 24 Ağustos

Son rakamı 2 olanlar 25 Ağustos

Son rakamı 0 olanlar 26 Ağustos'ta maaşlarını banka hesaplarında bulacaklar.

Bağ-Kur Emeklilerinin Ödeme Takvimi

Son rakamı 9, 7, 5 olanlar 25 Ağustos

Son rakamı 3, 1 olanlar 26 Ağustos

Son rakamı 8, 6, 4 olanlar 27 Ağustos

Son rakamı 2, 0 olanlar 28 Ağustos'ta maaşlarını alacaklar.

Hafta Sonuna Rastlayan Ödemeler

Emekli maaşları hafta sonuna denk geldiğinde, ödeme günlerinde değişiklikler yapılmaktadır. Cumartesi gününe denk gelen ödemeler bir gün önce, yani Cuma günü yapılırken, Pazar gününe denk gelen ödemeler ise takip eden Pazartesi günü gerçekleştirilmektedir.

Emeklilerin maaşlarını düzenli olarak alabilmeleri, ekonomik istikrarlarını korumaları açısından büyük önem taşıyor. Ödeme günlerindeki bu tür değişiklikler, emeklilerin ekonomik planlamalarını önceden yapabilmelerine olanak tanıyor. Ödeme tarihlerini bilmek, emeklilerin bütçelerini ve harcamalarını düzenlemelerine yardımcı oluyor.

SGK SON DAKİKA EMEKLİ HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adana peş peşe sallandı! 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur’luların zam ve fark hesabı...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Biraz zamana ve sabra ihtiyacımız var
Spor yazarları Lille - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi: Rövanş hiç kolay olmayacak
Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu |Kim bu yürüyen ölü adam? Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: Filistin direnişinde yeni dönem mi başlıyor?
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e 40 yakın füze
Ünlü oyuncu Barış Arduç rol arkadaşı Hande Erçel’e övgüler yağdırdı: Şahane bir insan
Youtube’de rezil video: Dila Kent’in çocukları hedef alan ahlaksız içeriği! LGBT güzellemesi yaptı
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Beştepe’de kritik zirve! Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi | İşte alınan kararlar: Çelik Kubbe, KAAN, Akıncı...
Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...
Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Trump’ın lakap babası...
CHP’de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel’e Paris’te ’file’ operasyonu: Mansur Yavaş’tan açık açık niyet beyanı
Meta’dan skandallar zinciri: Hedefinde Diyanet’in Haniye paylaşımları var! Önce sansür sonra geri adım sonra bir daha sansür
SON DAKİKA