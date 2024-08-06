Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur’lu emekliye az önce açıklandı! 7-17-18-19-25-26-27 Ağustos tarihlerinde hesapta olacak!

Emekli Maaşı Farkı Ne Zaman Yatacak?
SGK tarafından yapılan açıklamada, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Günleri
SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lu emekliler için ödeme takvimleri farklılık gösteriyor. İşte ayrıntılı bilgiler:
SSK Emeklilerinin Ödeme Takvimi
Son rakamı 9 olanlar 17 Ağustos
Son rakamı 7 olanlar 18 Ağustos
Son rakamı 5 olanlar 19 Ağustos
Son rakamı 3 olanlar 20 Ağustos
Son rakamı 1 olanlar 21 Ağustos
Son rakamı 8 olanlar 22 Ağustos
Son rakamı 6 olanlar 23 Ağustos
Son rakamı 4 olanlar 24 Ağustos
Son rakamı 2 olanlar 25 Ağustos
Son rakamı 0 olanlar 26 Ağustos'ta maaşlarını banka hesaplarında bulacaklar.
Bağ-Kur Emeklilerinin Ödeme Takvimi
Son rakamı 9, 7, 5 olanlar 25 Ağustos
Son rakamı 3, 1 olanlar 26 Ağustos