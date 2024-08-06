SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

1993 1997 2004 2013 arası primle hesap cetveli! SSK yaş gün tablosu için revize

Erken emeklilik hayali kuran birçok kişi için SGK'nın sunduğu esnek emeklilik şartları büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak bu fırsatlardan yararlanabilmek için doğru planlama ve bilinçli adımlar atmak gerekiyor. SGK'nın belirlediği özel şartları yerine getirerek emeklilik hayalinize daha hızlı ulaşabilirsiniz. Özellikle prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş gibi kriterleri göz önünde bulundurmanız bu süreçte size rehberlik edecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 16:33 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 16:33
1993 1997 2004 2013 arası primle hesap cetveli! SSK yaş gün tablosu için revize

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Erken emeklilik pek çok kişinin çalışma hayatı boyunca hayalini kurduğu bir hedef. Ancak, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için bilinçli planlamalar ve doğru stratejiler geliştirmek gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), esnek emeklilik koşullarıyla vatandaşlara erken emeklilik yolunda önemli avantajlar sunuyor. İşte bu avantajları etkili bir şekilde kullanabilmek için bilmeniz gerekenler!

1. Çocuk Avantajı

Kadın çalışanlar için sunulan çocuk borçlanması, erken emeklilikte büyük bir kolaylık sağlıyor. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanmalarla, anneler çalışma hayatlarından 6 yıl erken çıkabiliyor. Bu imkan, staj yaparken anne olan kadınlar için de geçerli.

2. Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak, emeklilik yaşını bir yıla kadar geri çekebilir ve ek prim kazanabilir. Bu, erken emeklilik hedefine ulaşmak isteyen erkekler için önemli bir avantaj sunar.

3. Kısmi Emeklilik: On Yıl Prim ve Yaş Şartı

SGK, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemiş bireyler için kısmi emeklilik hakkı tanıyor. Kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor. Bu, özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli bir seçenek.

4. Malulen Emeklilik

En az 1800 gün prim ödemiş kişiler, yüzde 60 ve üzeri sağlık raporu alarak yaş şartı olmaksızın malulen emekli olabilirler. Bu, beklenmedik sağlık sorunları yaşayan çalışanlar için önemli bir fırsat.

5. Vergi İndirimi

Engelli bireyler, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olmaları halinde, yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyorlar. Ayrıca, emekli olduktan sonra engelli maaşları kesilmiyor.

6. Yıpranma Payı

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için SGK, ek prim imkanları ve yaş indirimleri sağlıyor. Bu, zorlu çalışma koşullarında bulunan bireyler için erken emeklilik yolunu açıyor.

7. Anneye Prim Desteği

Engelli bir çocuğa bakmakta olan anneler, primlerinin dörtte birini ekleyerek ve yaş şartından düşürerek erken emekli olma şansına sahipler.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Başkan Erdoğan’a bu kez Instagram saldırısı!! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı...
CHP’de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel’e Paris’te ’file’ operasyonu: Mansur Yavaş’tan açık açık niyet beyanı
Meta’dan skandallar zinciri: Hedefinde Diyanet’in Haniye paylaşımları var! Önce sansür sonra geri adım sonra bir daha sansür
Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş açıklama: Ciddi bir aşama kaydettik
Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e İHA’lı saldırı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyon hedefini A Haber’de açıkladı: 2025’te rahatlamayı göreceğiz
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Ordu’da saldırıya uğrayan savcı Mücahit Şamil Koca’nın ifadesi ortaya çıktı: Yumruk yedim, 9,5 aylık kızım yaralandı...
Sergey Şoygu’nun Tahran ziyareti Batı’da bomba etkisi yarattı! Rusya İran’a füze mi verecek?
BUNU YAP EMEKLİ MAAŞINI YÜZDE 30 ARTIR! Başvuru tarihine dikkat! Emekli maaşı nasıl yükseltilir?
Irak’tan PKK’ya karşı bir hamle daha: 3 sözde parti yasaklandı! Arka planında ne var?
Galatasaray’a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı
Oruç Reis’in Somali çıkarması Fransızları rahatsız etti! Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın milli enerji vizyonu meyvelerini veriyor
SON DAKİKA