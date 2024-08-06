1993 1997 2004 2013 arası primle hesap cetveli! SSK yaş gün tablosu için revize

3. Kısmi Emeklilik: On Yıl Prim ve Yaş Şartı
SGK, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemiş bireyler için kısmi emeklilik hakkı tanıyor. Kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor. Bu, özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli bir seçenek.
4. Malulen Emeklilik
En az 1800 gün prim ödemiş kişiler, yüzde 60 ve üzeri sağlık raporu alarak yaş şartı olmaksızın malulen emekli olabilirler. Bu, beklenmedik sağlık sorunları yaşayan çalışanlar için önemli bir fırsat.
5. Vergi İndirimi
Engelli bireyler, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olmaları halinde, yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyorlar. Ayrıca, emekli olduktan sonra engelli maaşları kesilmiyor.
6. Yıpranma Payı
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için SGK, ek prim imkanları ve yaş indirimleri sağlıyor. Bu, zorlu çalışma koşullarında bulunan bireyler için erken emeklilik yolunu açıyor.
7. Anneye Prim Desteği
Engelli bir çocuğa bakmakta olan anneler, primlerinin dörtte birini ekleyerek ve yaş şartından düşürerek erken emekli olma şansına sahipler.