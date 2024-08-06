1993 1997 2004 2013 arası primle hesap cetveli! SSK yaş gün tablosu için revize

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Erken emeklilik pek çok kişinin çalışma hayatı boyunca hayalini kurduğu bir hedef. Ancak, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için bilinçli planlamalar ve doğru stratejiler geliştirmek gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), esnek emeklilik koşullarıyla vatandaşlara erken emeklilik yolunda önemli avantajlar sunuyor. İşte bu avantajları etkili bir şekilde kullanabilmek için bilmeniz gerekenler!

1. Çocuk Avantajı Kadın çalışanlar için sunulan çocuk borçlanması, erken emeklilikte büyük bir kolaylık sağlıyor. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanmalarla, anneler çalışma hayatlarından 6 yıl erken çıkabiliyor. Bu imkan, staj yaparken anne olan kadınlar için de geçerli.