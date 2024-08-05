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45, 46, 47, 48, 49 yaşında emekli olun! En fazla 10 yıl SGK'lı sigortalı olmanız yeterli oluyor

Türkiye'de emeklilik sistemi, çalışanların karşılaştığı farklı koşullar ve özel durumlar nedeniyle karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu durum, çalışanların emeklilik zamanlarını belirlemede çeşitli etkenleri göz önünde bulundurmayı gerektirir. Emeklilik koşulları, bireysel durumlar ve SGK sistemine göre değişiklik gösterir.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 11:38 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 11:38
45, 46, 47, 48, 49 yaşında emekli olun! En fazla 10 yıl SGK’lı sigortalı olmanız yeterli oluyor

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Türkiye'deki çalışanlar, emeklilik sistemi ve buna ilişkin çeşitli uygulamalar ve koşullarla yüz yüze durumdadır. Bu koşullar, her bireyin emeklilik yaşını ve şartlarını büyük ölçüde etkiler. Çalışanların emeklilik zamanları, kişisel durumları, iş koşulları ve ödenen sigorta primleri gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemi, bazı durumlar altında erken emeklilik imkanı da sunar. Bu durumlar genellikle sağlık problemleri veya iş kazaları gibi özel koşulları kapsar. Örneğin, bir çalışanın işe başladıktan sonra ciddi bir sağlık problemi ile karşılaşması ya da iş kazası geçirmesi gibi durumlarda, erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

Erken Emeklilik İçin Gereken Özel Şartlar

SGK, erken emeklilik imkanı sunarken belli başlı özel şartlar arar. Bu şartlar arasında, çalışanın işe başladıktan sonra geçirdiği bir rahatsızlık, iş kazası veya iş gücü kaybı gibi durumlar bulunur. Örneğin, eğer çalışan yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşamışsa, malulen emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Malulen Emeklilik Şartları

Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sadece sağlık durumu değil, aynı zamanda prim ve sigortalılık süresi gibi ek şartlar da gerekiyor. Bu kapsamda, kişinin en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve bu süre içinde toplam 5 yıl prim ödemiş olması şartı bulunur. En az 1800 prim günü olanlar bu imkandan yararlanabiliyor.

Malulen Emekli Maaşı: Minimum Tutarlar

1800 gün prim ödeyerek malulen emekli olanların alacakları emekli maaşı genellikle düşük olur. Prim ödemeleri ortalamanın üzerinde değilse, kanun gereği belirlenen en düşük emekli maaşı tutarı üzerinden emekli aylığı bağlanır.

Malulen Emekli Olanların Çalışma Durumu

Malulen emekli olan bireyler, emekli maaşlarını alabilmek için başka bir işte çalışmamaları gerekir. Eğer bu kişiler çalışmaya başlarsa, maaşları kesilir ve daha önce yapılan ödemeler geri istenebilir. Ayrıca, malullük durumlarının devam edip etmediğini belirlemek için belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmeleri şartı bulunur.

Türkiye'de Malulen Emeklilik

Türkiye'de malulen emeklilik, belirli sağlık koşulları nedeniyle normal emeklilik yaşını beklemeden emekli olmayı mümkün kılan bir uygulamadır. Malulen emeklilikten yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte bu sürecin adımları:

Sağlık Koşulları Malulen emekli olabilmek için, çalışanın işe başladıktan sonra geçirdiği bir sağlık sorunu veya iş kazası sonucu ciddi bir şekilde iş gücünü kaybetmiş olması gerekmektedir. İş gücü kaybının yüzde 60 veya üzerinde olması genellikle aranan bir kriterdir.

Sigortalılık Süresi ve Prim Günü Şartı Malulen emeklilik için, kişinin en az 10 yıl sigortalılık süresine sahip olması gerekmektedir. Bu 10 yıllık süre içinde en az 1800 gün (yaklaşık 5 yıl) prim ödemiş olmak da gereklidir.

Sağlık Kurulu Raporu Malulen emeklilik başvurusunda bulunacak kişinin, SGK tarafından yetkilendirilmiş bir hastaneden sağlık kurulu raporu alması gerekmektedir. Bu rapor, kişinin sağlık durumunu ve iş gücü kaybı yüzdesini belirler.

Başvuru Süreci Gerekli belgelerle birlikte SGK'ya malulen emeklilik başvurusu yapılmalıdır. Başvuru, SGK'nın ilgili birimlerinde değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır.

TAKVİM GAZETESİ EKONOMİ MÜDÜRÜ FARUK ERDEM

1.800 gün emekli eder

Malulen emeklilik için raporun dışında 1.800 gün prim gerekiyor. Ancak raporunda SGK tarafından onaylanması lazım. İşte yapılması gerekenler

● 2012 yılında işe giriş yaptım. O günden bu yana 350 prim günüm bulunuyor. Tek böbreğim, dalağım yok. Malulen emekli olabilir miyim? 15 ay askerlik yaptım. Ayrıca 2 yıl da yurtdışı çalışmam var. Ali YAKICI

Rahatsızlık geçiren ya da engelli olan sigortalılarla ilgili erken emeklilik imkanları var.
Bunlardan birisi malulen emeklilik. Sigortadan sonra başınıza gelen bir kaza ya da hastalık ile ilgili iş göremezlik raporu aldığınızda malulen emekli olabiliyorsunuz. Burada öncelikle iş kaybınızın yani size verilen raporun yüzde 60 ve üzeri olması gerekiyor. Bu raporun da ayrıca SGK sağlık kurulu tarafından onaylanması şartı var. Bunlarla birlikte sizin 1.800 güne ihtiyacınız olacak.
Malulen emeklilik için prim şartı 1.800 gün. Sizin primleriniz bu anlamda eksik. Askerlik ve yurt dışı borçlanmalar ile prim kazanabilirsiniz. 1.800 günü tamamladıktan sonra hastaneye sevkinizi isteyerek rapor alabilir ve malulen emeklilik işlemlerini başlatabilirsiniz.

SİGORTASIZ ÇALIŞMA OLMAZ

● Çalıştığım işyerinde işe başladıktan sonra sigortam yapılmadı. Aradan 7-8 ay geçtikten sonra sigortamın yapıldığını öğrendim.
Şimdi işten ayrıldığımda tazminat hesabımda bu sigortasız dönem hesaba katılacak mı? (ismi saklı)

Öncelikle belirtelim işe başlamadan önce bir işçinin sigorta bildiriminin bir gün önce yapılması gerekir. Kayıtsız işçi çalıştırmak suçtur. Bu yüzden işvereniniz ceza alabilir. Ancak maalesef tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır. Sizin de sigortanız 7-8 ay sonra yapıldıysa bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz.

Ancak önce arabulucuya, sonuç alınamazsa iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilecek ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigorta sürelerini hem de de tazminat süresini kazanmış olursunuz. Aksi durumda sigortasız geçen sürelerin tazminatını alamazsınız.

TESPİTİ HALİNDE İPTAL EDİLİR

● Eşim herhangi bir yerde çalışmıyor. Bir arkadaşımın işyerinden sigortalı göstermem tavsiye edildi. Ancak bazıları da bu sigortanın iptal edileceği uyarısında bulundu. Eşim adına prim yatırmak istiyorum. Ne yapabilirim? Ahmet ÇELİK

Çalışma imkanı olmayan ev hanımları için en uygun sigortalılık isteğe bağlı sigortalılıktır.
İsteğe bağlı sigortalı olma durumunda emeklilik ve sağlık primi ödeyeceğinden hem sağlıktan faydalanabilecek hem de ileride emekli olabilme imkanı olacaktır. Yapmanız gereken eşinizle beraber en yakın Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğüne başvurmaktır.
Dışarıdan ödenen ve çalışmadan çalışıyormuş gibi gösterilen 4/a (SSK) primleri tespit edilmesi halinde iptal edilir. Aktif çalışma olmadan ödenecek primler hep risklidir.

Bu nedenle aktif çalışma olmadan 4/a (SSK) primi ödemeniz hem sizin için hem de işveren için cezai işlem doğurur.


58 YAS SARTINIZ BULUNUYOR

● 06.08.1976 doğumluyum. 05.09.1996 sigorta girişim, 1430 günüm var. 3 çocuk için doğum borçlanması yapsam 3600 günüm doluyor ne zaman emekli olabilirim Melek USLU

Emeklilik için 1430 gün yeterli değil. 3 çocuk eğer sigortadan sonra dünyaya gelmiş ve aralarında 2 yıl ve daha fazla yaş farkı varsa borçlanarak 2160 gün kazanabilirsiniz. Ancak yine de 10 gün eksiğiniz kalır buna dikkat edin. 3600 günü tamamladığınızda ise kısmi emeklilik imkanınız bulunuyor.
Bu durumda 58 yaşınızı doldurduğunuzda 3600 günle kısmi emekli olursunuz.

DESTEK PRİMİNİZİ TAMAMLAYIN

● Ben 1982 doğumluyum. 2003 Aralık ayında sigorta girişim var. 6191 prim günüm bulunuyor. Emekli yaşı ve primin kaç olması lazım? Adem ATEŞ
İşe giriş tarihinize göre 7 bin gün ve 60 yaş şartlarınız var.

Henüz priminiz de yaşınız da tamamlanmamış. Ayrıca 25 yıl ve 4500 gün ile kısmi emeklilik imkanınız da bulunuyor. Bunları tamamladığınızda emekli olursunuz.

Malulen emeklilik için gerekli şartlar nelerdir? Malulen emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü gereklidir. Ayrıca, iş gücü kaybının yüzde 60 veya üzerinde olması ve SGK tarafından yetkilendirilmiş bir hastaneden sağlık kurulu raporu alınması şarttır.

Malulen emekli olanlar çalışabilir mi? Hayır, malulen emekli olanlar, emekli maaşlarını alabilmek için başka bir işte çalışmamaları gerekmektedir. Çalışmaya başladıklarında maaşları kesilir ve daha önce yapılan ödemeler geri istenebilir.

Erken emeklilik için hangi sağlık sorunları geçerli? Erken emeklilik için geçerli sağlık sorunları, çalışanın işe başladıktan sonra geçirdiği ciddi sağlık problemleri veya iş kazalarıdır. İş gücü kaybının yüzde 60 veya üzerinde olması genellikle aranan bir kriterdir.

Malulen emekli olmak için hangi belgeler gereklidir? Malulen emekli olmak için gerekli belgeler arasında SGK'ya başvuru formu, sağlık kurulu raporu, prim ödeme belgeleri ve sigortalılık süresi dökümü bulunmaktadır.

Malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Malulen emeklilik başvurusu, gerekli belgelerle birlikte SGK'ya yapılır. Başvuru, SGK'nın ilgili birimlerinde değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır.

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