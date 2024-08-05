45, 46, 47, 48, 49 yaşında emekli olun! En fazla 10 yıl SGK’lı sigortalı olmanız yeterli oluyor

Öncelikle belirtelim işe başlamadan önce bir işçinin sigorta bildiriminin bir gün önce yapılması gerekir. Kayıtsız işçi çalıştırmak suçtur. Bu yüzden işvereniniz ceza alabilir. Ancak maalesef tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır. Sizin de sigortanız 7-8 ay sonra yapıldıysa bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz.

Ancak önce arabulucuya, sonuç alınamazsa iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilecek ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigorta sürelerini hem de de tazminat süresini kazanmış olursunuz. Aksi durumda sigortasız geçen sürelerin tazminatını alamazsınız.

TESPİTİ HALİNDE İPTAL EDİLİR

● Eşim herhangi bir yerde çalışmıyor. Bir arkadaşımın işyerinden sigortalı göstermem tavsiye edildi. Ancak bazıları da bu sigortanın iptal edileceği uyarısında bulundu. Eşim adına prim yatırmak istiyorum. Ne yapabilirim? Ahmet ÇELİK

Çalışma imkanı olmayan ev hanımları için en uygun sigortalılık isteğe bağlı sigortalılıktır.

İsteğe bağlı sigortalı olma durumunda emeklilik ve sağlık primi ödeyeceğinden hem sağlıktan faydalanabilecek hem de ileride emekli olabilme imkanı olacaktır. Yapmanız gereken eşinizle beraber en yakın Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğüne başvurmaktır.

Dışarıdan ödenen ve çalışmadan çalışıyormuş gibi gösterilen 4/a (SSK) primleri tespit edilmesi halinde iptal edilir. Aktif çalışma olmadan ödenecek primler hep risklidir.

Bu nedenle aktif çalışma olmadan 4/a (SSK) primi ödemeniz hem sizin için hem de işveren için cezai işlem doğurur.