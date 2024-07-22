11 bin, 12 bin, 12 bin 500 TL olan emekli maaşlarına tam bu kadar zam geldi! İşte, 4A, 4B yeni zamlı maaşlar!

Emekli maaşı hesaplamalarında kök maaş, aylık tutar ve ek ödeme tutarı dikkate alınıyor. Ayrıca, hazine desteği ve çeşitli kesintiler de toplam maaşı etkiliyor. Emekli maaşlarının belirlenmesinde bu faktörlerin tamamı göz önünde bulundurularak en doğru hesaplamalar yapılıyor.

Temmuz 2024'te 16 milyon emekli, maaşlarını zamlı olarak alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını hesaplarından çekebilecekler. Ayrıca, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alabilecekler.

Emekli Maaşlarında Yeni Dönem

Emekli maaşlarındaki bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Yapılan zamlar ve hesaplama yöntemleri, emekli bireylerin hak ettikleri maaşları alabilmeleri için titizlikle belirleniyor. Bu süreçte e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalar ve hesaplamalar, emeklilerin maaşlarını daha rahat takip etmelerini sağlıyor.

Emekli maaşları ne kadar zam aldı? Emekli maaşlarına 2024 Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Dul ve yetim maaşları nasıl hesaplanıyor? Dul ve yetim maaşları, hisselerine göre yeniden hesaplanıyor. Örneğin, hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimler 9 bin 375 TL alacak.