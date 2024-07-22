SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

11 bin, 12 bin, 12 bin 500 TL olan emekli maaşlarına tam bu kadar zam geldi! İşte, 4A, 4B yeni zamlı maaşlar!

11 bin, 12 bin, 12 bin 500 TL olan emekli maaşlarına ne kadar zam geldi? İşte 4A, 4B yeni zamlı maaşlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 10:31 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 10:31
11 bin, 12 bin, 12 bin 500 TL olan emekli maaşlarına tam bu kadar zam geldi! İşte, 4A, 4B yeni zamlı maaşlar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

En düşük emekli maaşının belirlenmesiyle kök maaş hesaplamaları da netlik kazandı. Peki, 11 bin, 12 bin, 12 bin 500 TL olan emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı? İşte bu sorunun cevabı ve daha fazlası...

Enflasyon Oranı ve Emekli Maaşlarına Etkisi

2024 Temmuz-Aralık dönemi için emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı, altı aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti ve bu oran emekli maaş zamlarına da yansıdı.

En Düşük Emekli Maaşı

Temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Bu artış, dul ve yetimlerin maaşlarını da etkiledi. Dul ve yetimlerin alacağı maaşlar, hisselerine göre yeniden hesaplandı.

Dul ve Yetim Maaşları

  • Hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimler: 9 bin 375 TL
  • Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimler: 6 bin 250 TL
  • Hissesi yüzde 25 olan dul ve yetimler: 3 bin 125 TL

Kök Maaş ve Taban Maaş Uygulaması

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde kök maaş ve taban maaş uygulaması bulunuyor. Zam oranları kök maaşlara uygulanıyor. Kök maaşların taban maaşın altında kalması durumunda hazine desteği ile tamamlanıyor. Bu destek, emekli maaşlarının belirli bir seviyenin altına düşmemesini sağlıyor.

Emekli Maaşı Hesaplama Yöntemi

Emekli maaşı, emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarının toplamı ile hesaplanıyor. Emekli kök aylığı şu formül ile hesaplanıyor:

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli Aylık Toplam Tutar ise emekli kök aylığına hazine desteği (5510 Ek 19) eklenip kesintiler çıkarılarak bulunuyor. Bu hesaplama yöntemi, emekli olacak kişinin kazancını göz önüne alarak toplam emekli maaşını belirliyor.

e-Devlet Sistemi ile Maaş Sorgulama

Emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" aramaları yapılarak erişim sağlanabiliyor.

Kök Maaşlara Göre Zamlı Emekli Maaşları

  • Kök maaş: 9.000 TL

    • Yüzde zam: 11.226 TL
    • Yüzde 4 ek ödeme: 449 TL
    • Toplam maaş: 11.675 TL
    • Hesaba yatacak tutar: 13.000 TL

  • Kök maaş: 9.500 TL

    • Yüzde zam: 11.849 TL
    • Yüzde 4 ek ödeme: 474 TL
    • Toplam maaş: 12.323 TL
    • Hesaba yatacak tutar: 13.000 TL

  • Kök maaş: 10.000 TL

    • Yüzde zam: 12.473 TL
    • Yüzde 4 ek ödeme: 499 TL
    • Toplam maaş: 12.972 TL
    • Hesaba yatacak tutar: 13.000 TL

  • Kök maaş: 10.500 TL

    • Yüzde zam: 13.097 TL
    • Yüzde 4 ek ödeme: 524 TL
    • Toplam maaş: 13.621 TL
    • Hesaba yatacak tutar: 13.621 TL

  • Kök maaş: 11.000 TL

    • Yüzde zam: 13.720 TL
    • Yüzde 4 ek ödeme: 549 TL
    • Toplam maaş: 14.269 TL
    • Hesaba yatacak tutar: 14.269 TL

  • Kök maaş: 11.500 TL

    • Yüzde zam: 14.344 TL
    • Yüzde 4 ek ödeme: 574 TL
    • Toplam maaş: 14.918 TL
    • Hesaba yatacak tutar: 14.918 TL

  • Kök maaş: 12.000 TL

    • Yüzde zam: 14.968 TL
    • Yüzde 4 ek ödeme: 599 TL
    • Toplam maaş: 15.566 TL
    • Hesaba yatacak tutar: 15.566 TL

  • Kök maaş: 12.500 TL

    • Yüzde zam: 15.591 TL
    • Yüzde 4 ek ödeme: 624 TL
    • Toplam maaş: 16.215 TL
    • Hesaba yatacak tutar: 16.215 TL

Temmuz 2024 Emekli Maaş Zamları

Temmuz 2024'te 16 milyon emekli, maaşlarını zamlı olarak alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını hesaplarından çekebilecekler. Ayrıca, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alabilecekler.

Emekli Maaşı Artış Oranı ve Kesintiler

Emekli maaşı hesaplamalarında kök maaş, aylık tutar ve ek ödeme tutarı dikkate alınıyor. Ayrıca, hazine desteği ve çeşitli kesintiler de toplam maaşı etkiliyor. Emekli maaşlarının belirlenmesinde bu faktörlerin tamamı göz önünde bulundurularak en doğru hesaplamalar yapılıyor.

Emekli Maaşlarında Yeni Dönem

Emekli maaşlarındaki bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Yapılan zamlar ve hesaplama yöntemleri, emekli bireylerin hak ettikleri maaşları alabilmeleri için titizlikle belirleniyor. Bu süreçte e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalar ve hesaplamalar, emeklilerin maaşlarını daha rahat takip etmelerini sağlıyor.

Emekli maaşları ne kadar zam aldı? Emekli maaşlarına 2024 Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Dul ve yetim maaşları nasıl hesaplanıyor? Dul ve yetim maaşları, hisselerine göre yeniden hesaplanıyor. Örneğin, hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimler 9 bin 375 TL alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacaklar.

Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor? Emekli maaşı, emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarının toplamı ile hesaplanıyor. Ayrıca hazine desteği ve kesintiler de dikkate alınıyor.

e-Devlet üzerinden emekli maaşı nasıl sorgulanır? e-Devlet sistemi üzerinden "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" aramaları yapılarak emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlanabiliyor.

4A Emekli Aylık Bilgisi İçin Tıklayınız

4B Emekli Aylık Bilgisi İçin Tıklayınız

4C Emekli Aylık Bilgisi İçin Tıklayınız

SGK SON DAKİKA EMEKLİ HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024! Öğrencilerin yüzde 96,21’i tercihlerine yerleşti
Joe Biden öldü mü? Trump rövanşından neden vazgeçti? ‘Yarıştan çekilmeyeceğim’ diyordu: Başkan’ın son 48 saatinde neler oldu?
CHP, TİP ve DEM’in ’köpekperest’ provokasyonu süredursun Türkiye’nin prestiji tehlikede! ’Kuduz’ riski raporda... Turizme balta
Biden çekildi Demokrat Parti ikiye bölündü! Kamala Harris’in adaylığına hangi isimler karşı çıkıyor?
Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor
Emekli zammı bu hafta tamam: 12.500 TL yasası Genel Kurul’da! Kime, ne kadar fark yatırılacak?
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini resmen duyurdu! Gözler Kamala Harris’e çevirildi! Listede kimler var? | Trump’tan ilk sözler...
Mahra Melin’in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis’te yaşananları anlattı: Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP’li değiliz
Fenerbahçe UEFA kadrosunu açıkladı! 9 oyuncu yok
Evlenenlere en az 75 bin TL: Çeyiz desteği arttı! Nasıl alınacak? Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?
İsrail bu kez doğrudan Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Şin Bet servis etti Israel Katz paylaştı! Dışişleri’nden sert tepki
Gözler Kamala Harris’e çevrildi! ABD’nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Türk düşmanı mı?
Başkan Erdoğan’ın KKTC’de deniz üssü resti Atina’da paniğe yol açtı! Dendias bahane: Yunan basını Turkuvaz Medya’yı da hedef gösterdi
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Resmi açıklama geldi ve taraftarlar geri sayıma geçti...
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı geceye damga vurdu! Neredeyse tüm joker haklarını kullandı: Yeşilçam sorusunda fena gümledi!
SON DAKİKA