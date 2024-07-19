SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

9.000, 9.250, 10.000, 10.500, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar kaç para, kaç TL alacak? 2024 Temmuz zammı ile yeni emekli maaşları hesaplama tablosu

En düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak açıklandı. 2024 Temmuz zammı ve enflasyon verileriyle güncellenen maaş hesaplama tablolarını inceleyin.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 14:34 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 14:34
9.000, 9.250, 10.000, 10.500, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar kaç para, kaç TL alacak? 2024 Temmuz zammı ile yeni emekli maaşları hesaplama tablosu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 Temmuz-Aralık dönemini kapsayan emekli maaşı zammı ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Emekliler İçin 2024 Temmuz Zammı: Detaylar ve Hesaplamalar

2024 Temmuz zammı ile emeklilerin maaşlarına yüzde 24,73 oranında artış yapıldı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, aylıklarına eklenen enflasyon farkıyla birlikte bu artışı hak etti. Yeni maaşlar şu şekilde hesaplanacak:

  • Kök Maaş: Emekli maaşının temel tutarı
  • Yüzde Zam: Kök maaşa eklenen yüzde 24,73 oranındaki zam
  • Ek Ödeme: Aylık tutarın yüzde 4'ü kadar ek ödeme

Toplam emekli maaşı, bu hesaplamalar sonucunda belirlenir.

2024 Temmuz Emekli Maaşı Hesaplama Tablosu

SSK ve Bağkur emeklileri için farklı maaş aralıklarına göre hesaplanan zamlı maaşlar şu şekildedir:

9.000 TL Kök Maaş

  • Yüzde Zam: 11.226 TL
  • Yüzde 4 Ek Ödeme: 449 TL
  • Toplam Maaş: 11.675 TL
  • Hesaba Yatacak Tutar: 13.000 TL

9.250 TL Kök Maaş

  • Yüzde Zam: 11.538 TL
  • Yüzde 4 Ek Ödeme: 462 TL
  • Toplam Maaş: 11.999 TL
  • Hesaba Yatacak Tutar: 13.000 TL

10.000 TL Kök Maaş

  • Yüzde Zam: 12.473 TL
  • Yüzde 4 Ek Ödeme: 499 TL
  • Toplam Maaş: 12.972 TL
  • Hesaba Yatacak Tutar: 13.000 TL

10.500 TL Kök Maaş

  • Yüzde Zam: 13.097 TL
  • Yüzde 4 Ek Ödeme: 524 TL
  • Toplam Maaş: 13.621 TL
  • Hesaba Yatacak Tutar: 13.621 TL

Emekli Kök Maaşı Nasıl Öğrenilir?

Emekli kök maaşınızı öğrenmek için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra şu adımları izleyin:

  1. Arama Kısmı: "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" yazın.
  2. Sonucu Tıklayın: İlgili bölüme yönlendirilirsiniz.
  3. Bilgilere Erişin: Emekli maaşı ve kök aylık bilgilerinizi görüntüleyin.

En Düşük Emekli Maaşı: 2024'te Hangi Değişiklikler Var?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda, 2024 yılı için emekli maaşlarında önemli değişiklikler yapıldı. En düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak güncellenirken, bu artış özellikle düşük gelirli emekliler için önemli bir iyileştirme sağlıyor.

Emekli Maaşlarında Son Gelişmeler

Mevcut ekonomik koşullar ve enflasyon verileri dikkate alınarak yapılan bu zam, emeklilerin yaşam standardını yükseltmeyi amaçlıyor. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu bu düzenleme, emekli maaşlarının yanı sıra sosyal güvenlik ödemelerinde de iyileştirmeler içeriyor.

Enflasyon Oranları ve Emekli Zamları

2024 yılı için belirlenen yüzde 24,73'lük enflasyon oranı, emekli maaşlarının hesaplanmasında önemli bir rol oynuyor. Bu oran, Ocak-Haziran dönemi için belirlenen aylık enflasyon farklarının toplamı ile oluşturuldu. Buna göre, emeklilerin aylıklarına eklenen zamlar şu şekildedir:

  • Ocak Ayı: %6,70
  • Şubat Ayı: %4,53
  • Mart Ayı: %3,16
  • Nisan Ayı: %3,18
  • Mayıs Ayı: %3,37
  • Haziran Ayı: %1,64

Emekli Zammı ve Aylık Ödeme Tutarları

Emekliler için belirlenen yüzde 24,73'lük zam oranı, kök maaşa eklenerek toplam maaşın belirlenmesinde kullanılır. Bu hesaplama, emeklilerin aylık gelirlerini artırarak yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefler.

SSK ve Bağkur Emeklileri İçin Detaylı Maaş Hesaplamaları

SSK ve Bağkur emeklileri için belirlenen maaş artışları, kök maaşın üzerine eklenen zam oranı ve ek ödemelerle birlikte hesaplanır. İşte detaylı hesaplamalar:

12.000 TL Kök Maaş

  • Yüzde Zam: 14.968 TL
  • Yüzde 4 Ek Ödeme: 599 TL
  • Toplam Maaş: 15.566 TL
  • Hesaba Yatacak Tutar: 15.566 TL

12.500 TL Kök Maaş

  • Yüzde Zam: 15.591 TL
  • Yüzde 4 Ek Ödeme: 624 TL
  • Toplam Maaş: 16.215 TL
  • Hesaba Yatacak Tutar: 16.215 TL

Emekli Maaşı Düzenlemesi ve Hazine Desteği

Emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan formül, emekli kök aylığını ve hazine desteğini içerir. Bu hesaplamalar, emeklilerin toplam aylık gelirini belirler:

  • Emekli Kök Maaş: Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı
  • Toplam Emekli Maaşı: (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) - Kesintiler

2024 Temmuz Zammı: Emekli Maaşları İçin Yeni Tutarlar

Yüzde 24,73 oranındaki emekli zammı, maaşların önemli ölçüde artmasını sağladı. Bu zam oranına göre, farklı maaş aralıklarında yeni tutarlar şu şekilde belirlendi:

13.000 TL Kök Maaş

  • Yüzde Zam: 16.215 TL
  • Yüzde 4 Ek Ödeme: 649 TL
  • Toplam Maaş: 16.863 TL
  • Hesaba Yatacak Tutar: 16.863 TL

Emeklilerin Beklentileri ve Yapılan İyileştirmeler

Emekliler, maaşlarının yaşam standartlarını karşılayacak düzeyde olmasını beklerken, yapılan bu iyileştirmeler önemli bir adım olarak görülüyor. 2024 yılı için belirlenen yeni maaşlar, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi.

2024 Temmuz zammı ne kadar? 2024 Temmuz zammı yüzde 24,73 olarak açıklandı.

Emekli kök maaşı nasıl öğrenilir? Emekli kök maaşı, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilir.

SGK ve Bağkur emeklileri için yeni maaşlar nasıl hesaplanır? Yeni maaşlar, kök maaş üzerine eklenen yüzde 24,73 zam ve yüzde 4 ek ödeme ile hesaplanır.

Hazine desteği nedir? Hazine desteği, emekli maaşının toplam tutarına eklenen 5510 EK 19 kapsamında verilen destek miktarıdır.

Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Zamlı maaşlar, Temmuz 2024 itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatırılacaktır.

4A Emekli Aylık Bilgisi İçin Tıklayınız

4B Emekli Aylık Bilgisi İçin Tıklayınız

4C Emekli Aylık Bilgisi İçin Tıklayınız

SGK SON DAKİKA EMEKLİ HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Osmanlı Devleti’nden derin izler taşıyor... Başkan Erdoğan’dan Yıldız Sarayı’nın açılışında önemli açıklamalar
Dünyada Microsoft sorunu... Sistemler çöktü! Uçuşlar aksıyor... Nedir bu CrowdStrike? THY’den açıklama... Siber saldırı mı?
Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Dünya mavi ekran verdi! Kare kare CrowdStrike krizi...
Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a
Eski ABD Başkanı Barack Obama danışmanlık yapmıştı! Microsoft CrowdStrike kaosu sonrası Leave the World Behind filmi gündem oldu: Ürkütücü şekilde benzemiyor mu?
Küresel yazılım kesintisi tüm dünyayı kaosa sürükledi! Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı! SOME frenledi ama yetmez
Küresel Microsoft Crowdstrike arızası 84 seferi iptal etti! THY’den kritik açıklama: Hak kaybı yaşanmayacak
Beşiktaş’tan bir çalım da Fenerbahçe’ye! Kartal durmuyor
Emekliye promosyon güncelleme fırsatı | Üst limite geçenler yüksek maaş alabilir! Hangi banka ne kadar veriyor?
CHP şova gelince var icraatta yok! İzmir’de yalnızca 30 ilçeden 18’inde veteriner işleri müdürlüğü bulunuyor! Antibiyotik bile mevcut değil
HAVA DURUMU | AKOM’dan İstanbul’a kritik uyarı! O ilçelerde yaşayanlar dışarı çıkmayın! 10 derece daha fazla hissedilecek
Denizde feci kaza! ATSO Başkanı Ali Bahar hayatını kaybetti
Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi
FETÖ’cü hâkim beraat etti! Yargıtay’dan skandal karar! Hem FETÖ’den hem telekulaktan akladılar
SON DAKİKA