SGK – BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: 4A, 4B, 4C Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak Temmuz 2024

Emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı konusunda vatandaşlar heyecanla bekliyor. Yılda iki kez güncellenen emekli zamları, Temmuz ayı itibarıyla yüzde 24,73 oranında arttı. Bu artışla birlikte emekliler, yeni zamlı maaşlarını almaya başladı. Ancak zam farklarının ödeneceği tarih büyük bir merak konusu. İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin zam farklarını alacakları tarih ve detaylar.
Emekli Maaş Farkları 2024'te Ne Zaman Yatacak?
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 24,73 oranındaki artışın ardından, emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı konusu netleşti. Emekli maaş ödemeleri, 17 Temmuz itibarıyla hak sahiplerine ödenmeye başlıyor. Ancak, en düşük emekli maaşına yönelik çalışmaların 17 Temmuz'a yetişmemesi durumunda, maaş farklarının sonraki ay ödenmesi söz konusu olabilir. SSK emekli ödemeleri 17-26 Temmuz arası yapılırken, Bağkur ödemeleri 25-28 Temmuz arasında tahsis numarasına göre gerçekleştiriliyor.
SSK Emekli Ödemeleri Tarihleri
SSK emeklilerinin maaş ödemeleri, 17 Temmuz'dan itibaren başlıyor ve 26 Temmuz'a kadar devam ediyor. Tahsis numarasına göre belirlenen ödeme tarihleri, emeklilerin zam farklarını alacakları günleri belirliyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da ödeme takvimi belirli bir düzen içerisinde ilerliyor.