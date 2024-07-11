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SGK onayı verdi! Emekli maaşları şipşak bağlanıyor! Yaş şartsız emeklilik geldi!

Türkiye’de çalışanlar, uzun yıllar süren yoğun iş temposunun ardından emeklilik hayali kuruyor. Emeklilik, düşük maaşlar nedeniyle eleştirilse de, birçok kişi için hala cazip bir seçenek olarak kalıyor. Ancak, SGK'nın emeklilik sisteminde emekli olabilmek kolay bir süreç değil. Emeklilik koşulları çoğu çalışan için ağır görülüyor ve SGK, bazı özel durumlarda özel uygulamalar yapıyor.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 15:25 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 15:25
SGK onayı verdi! Emekli maaşları şipşak bağlanıyor! Yaş şartsız emeklilik geldi!

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Yaş şartı olmadan emekli olmak, belirli koşulları yerine getirenler için mümkündür. SGK'nın belirlediği şartları dikkatlice incelemek ve gereken adımları atmak, emeklilik sürecinde başarılı olmayı sağlayabilir. Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem, köşesinde okuyucularından gelen sorulara yanıt vererek malulen emeklilik hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Faruk Erdem, "Malulen emeklilik hakkı hangi durumları ve hastalıkları kapsar? Yaş ve prim gün sayısı nasıl hesaplanır?" gibi merak edilen soruları ele alarak, okuyucularına yol gösterdi. Erdem, malulen emeklilik şartlarının yanı sıra, hangi sağlık sorunlarının bu kapsama girdiğini ve başvuru sürecinin detaylarını anlattı.

Yaş Şartsız Emeklilik Hakkı: Kimin İçin Mümkün?

Emeklilik koşullarında en zorlayıcı olan genellikle yaş şartı oluyor. Güncel uygulamalara göre, kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. Gelecek yıllarda ise bu yaş sınırı 65'e çıkacak. Kademeli olarak artacak olan emeklilik yaşı, ilerleyen yılların en çok tartışılan konularından biri olacak.

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Şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında olan kişiler, herhangi bir yaş şartına tabi olmadan emekli olabiliyorlar. Bu, EYT'lilere yasa ile sağlanan özel bir imkandır. Ancak EYT kapsamında bulunmayan kişiler bu imkandan faydalanamıyorlar. Fakat malulen emeklilik durumunda yaş şartı aranmıyor. Yaş şartı olmaksızın emekli olmanın diğer yan koşulları ise biraz farklılık gösterebiliyor.

Malulen Emeklilik Şartları

Malulen emeklilikte yaş şartı aranmıyor, ancak bu durumun bazı yan şartları bulunuyor. Kişilerin malulen emekli olabilmeleri için öncelikle malul durumda olmaları gerekiyor. Bunun anlamı, iş gücü kaybının yüzde 60 ve üzerinde olmasıdır. Malullük tercih edilen bir durum olmasa da, başa geldiğinde emeklilik çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Çalışamayacak durumda olan kişilerin emekli olup maaşa bağlanmaları onlar için hayati önem taşıyor.

Malulen emekli olabilecek kişilerden 10 yıllık sigortalılık süresi talep ediliyor. 18 yaşında ilk defa sigortalı olan bir çalışan, 28 yaşına geldiğinde malulen emeklilik hakkı elde edebilir. İlk defa sigortalı olunan tarihten itibaren 10 yıl geçmesi gerekiyor. Bu 10 yıllık süre içinde de 1800 gün prim toplanması gerekiyor. Bu da yaklaşık 5 yıl aralıksız prime esas kazanç ile çalışmak demektir. Bu koşulları sağlayan kişiler başvuru yaparak yaş şartı olmaksızın emekli olabiliyorlar.

Malulen Emeklilikte Dikkat Edilmesi Gerekenler

EYT kapsamında emeklilik, birçok kişi için büyük bir fırsat sunuyor. Ancak bu kapsama girmeyenlerin malulen emeklilik seçeneği üzerinde durmaları gerekebilir. SGK'nın belirlediği şartları yerine getiren kişiler, emeklilik sürecinde yaş şartından muaf tutulabiliyor. Bu, özellikle ciddi sağlık sorunları yaşayanlar için büyük bir avantajdır.

Emeklilik Sürecinde Özel Durumlar

SGK, bazı özel durumlarda özel uygulamalar yaparak emeklilik sürecini kolaylaştırabiliyor. Özellikle malulen emeklilikte, sağlık durumunun ciddiyeti ve iş gücü kaybı oranı belirleyici oluyor. Bu durumda olan kişiler için emeklilik, sadece bir maaş değil, yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli bir destek anlamına geliyor.

Emeklilik İçin Gerekli Başvurular ve Süreç

Malulen emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişilerin, SGK'ya başvurarak gerekli belgeleri sunmaları gerekiyor. Başvuru sürecinde, sağlık raporları ve iş gücü kaybını gösteren belgeler büyük önem taşıyor. SGK, başvuruları değerlendirerek emeklilik hakkı tanıyor veya reddediyor. Bu süreçte dikkatli ve eksiksiz başvuru yapmak, sonucun olumlu olmasını sağlayabilir.

Türkiye'de Yaş Şartsız Emeklilik Hakkı: Kimler Yararlanabilir?

Türkiye'de yaş şartı olmadan emekli olma hakkı, belirli koşulları yerine getirenler için mümkün. Malulen emeklilik, sağlık durumu nedeniyle çalışamayacak olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca EYT kapsamında olanlar da yaş şartına tabi olmadan emekli olabiliyorlar. Bu haklardan yararlanmak için SGK'nın belirlediği şartları dikkatlice incelemek ve gereken adımları atmak önemlidir.

Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emeklilik başvurusu yapmak için öncelikle SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor. Malulen emeklilik için sağlık raporları ve iş gücü kaybını gösteren belgeler gereklidir. Başvuru sürecinde, belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması önemlidir. SGK, başvuruları değerlendirerek emeklilik hakkı tanır veya reddeder. Başvurunun olumlu sonuçlanması için dikkatli ve eksiksiz başvuru yapmak gereklidir.

Emeklilik Maaşı ve Haklar

Emeklilik maaşı, emeklilik sürecindeki en önemli konulardan biridir. Malulen emekli olanlar, çalışamayacak durumda oldukları için maaşa bağlanmaları büyük önem taşır. Emeklilik maaşı, kişinin çalıştığı süre ve prim gün sayısına göre belirlenir. Emeklilik maaşı, kişinin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli bir destek sağlar.

Emeklilik sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok detay bulunmaktadır. Başvuru sürecinde belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması, başvurunun olumlu sonuçlanması için önemlidir. Ayrıca emeklilik maaşı ve haklar konusunda da bilgi sahibi olmak, emeklilik sürecini kolaylaştırabilir.

Maluliyet Aylığı

Maluliyet Süresi ve Kanser Hastalıkları

Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre, maluliyet süresi ayrıca belirtilmeyen tüm kanser hastalıklarında tanı konulduktan sonraki bir yıl içinde başvuru yapılması koşuluyla, 18 ay boyunca maluliyet aylığı bağlanmaktadır. Bazı hastalıklarda ise tanı konulduğunda 12 veya 24 ay boyunca aylık bağlanabilir. Örneğin, kemik iliği nakli yapılan hastalar 12 ay, kan kanseri tedavisi görenler ve verem hastaları 24 ay süreyle maluliyet aylığı alabilirler.

Çalışma Gücünü Kaybettiren Hastalıklar

Kanser ve organ naklinin yanı sıra, çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, MS (Multiple Skleroz), Parkinson, Alzheimer, demans, epilepsi (sara), ve bazı psikiyatrik hastalıklar da maluliyet aylığı kapsamına girmektedir. Ayrıca kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve uyku bozuklukları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Hangi Hastalıklar Maluliyet Aylığı Kapsamında?

  • Kanser: Tüm kanser türleri, maluliyet aylığı kapsamında değerlendirilmektedir.
  • Epilepsi (Sara): Beyin fonksiyonlarını etkileyen bu hastalık, maluliyet hakkı tanır.
  • Demans: Hafıza kaybı ve zihinsel yetilerin azalması durumunda da maluliyet aylığı verilir.
  • Beyin Tümörleri: Cerrahi müdahale ve tedavi gerektiren durumlar kapsamda.
  • Parkinson Sendromu: İleri evre Parkinson hastalığı için maluliyet hakkı bulunmaktadır.
  • Serebral Palsi: Kas ve hareket kontrolü bozukluğu durumunda da maluliyet aylığı mümkündür.
  • Multiple Skleroz (MS): Sinir sistemi hastalığı olan MS, maluliyet kapsamındadır.
  • Zeka Gerilikleri: IQ seviyesi 50 ve altı olan durumlar, maluliyet aylığı kapsamına girer.
  • Şizofreni: Bu ciddi psikiyatrik hastalık, maluliyet aylığı için geçerlidir.
  • Bipolar Bozukluk: Ruh halinin aşırı değişken olduğu bu durum da kapsam dahilindedir.
  • Görme Azlığı ve Retina Kanamaları: Görme kaybı yaşayan kişiler maluliyet aylığı alabilir.
  • Denge Bozuklukları ve İşitme Kaybı: Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ve işitme kaybı durumunda maluliyet aylığı bağlanabilir.
  • Anemi: Şiddetli kansızlık vakaları da kapsam dahilindedir.
  • Organ Kaybı: Kol, bacak gibi uzuv kayıplarında maluliyet aylığı hakkı bulunur.
  • Behçet Hastalığı: Bu nadir hastalık da maluliyet kapsamındadır.
  • Gastrointestinal Kanamalar: Sindirim sistemi kanamalarında maluliyet aylığı mümkündür.
  • Karaciğer Sirozu ve Nakli: Karaciğer fonksiyonlarının bozulduğu durumlar ve nakil işlemi sonrasında da maluliyet aylığı verilir.
  • Kalp Yetmezliği ve Kalp Kapak Hastalıkları: Kalp hastalıkları kapsamındadır.
  • Kalp Nakli: Kalp nakli olan hastalar maluliyet aylığı alabilir.
  • Böbrek Nakli: Böbrek nakli olan kişiler de maluliyet hakkına sahiptir.
  • Akciğer Nakli: Akciğer nakli yapılan hastalar maluliyet kapsamındadır.
  • Tüberküloz: Verem hastaları da maluliyet aylığı alabilir.
  • AIDS: Bu hastalık da maluliyet aylığı kapsamında değerlendirilmektedir.

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