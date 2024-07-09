1999, 2002, 2008 SGK Girişliler İçin Yeni Kademeli Emeklilik Yaş ve Prim Tablosu

2001 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 43 yaş ve 6400 prim günü, erkekler 45 yaş ve 6400 prim gün şartı 2002 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 43 yaş ve 6475 prim günü, erkekler 45 yaş ve 6475 prim gün şartı 2003 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 44 yaş ve 6550 prim günü, erkekler 46 yaş ve 6550 prim gün şartı 2004 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 45 yaş ve 6625 prim günü, erkekler 47 yaş ve 6625 prim gün şartı

2005 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 46 yaş ve 6700 prim günü, erkekler 48 yaş ve 6700 prim gün şartı 2006 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 47 yaş ve 6775 prim günü, erkekler 49 yaş ve 6775 prim gün şartı 2007 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 48 yaş ve 6850 prim günü, erkekler 50 yaş ve 6850 prim gün şartı 2008 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 49 yaş ve 6925 prim günü, erkekler 51 yaş ve 6925 prim gün şartı

Kademeli Emeklilik Uygulaması Gelecek Mi? Kademeli emeklilik uygulamasının ne zaman yürürlüğe gireceği, bu konuda merak edilen en önemli sorulardan biridir. Mevcut durumda, bu talebin kısa vadede kabul edilip edilmeyeceği belirsizdir. Ancak orta vadede bu konuda bir yasal düzenlemenin yapılması beklenmektedir. Milyonlarca kişinin emekliliğini etkileyecek bu düzenleme, sigortalıların emeklilik planlamalarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirecektir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Düzenlemesi ve Sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların emeklilik yaşı şartı tamamen kaldırılmıştır. Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyon kişi emekli olmuş ve 2,5 milyon kişinin de emekli olma imkanı doğmuştur. Ancak 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için durum farklıdır. Bu kişiler, daha uzun süre çalışmak ve daha yüksek prim koşullarını yerine getirmek zorunda kalmıştır.