SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

1999, 2002, 2008 SGK Girişliler İçin Yeni Kademeli Emeklilik Yaş ve Prim Tablosu

Kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu belli oldu mu? 1999, 2002, 2008 sigorta girişlilerin yeni emeklilik yaşları ve prim şartları açıklaması merakla bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 15:58 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 17:12
1999, 2002, 2008 SGK Girişliler İçin Yeni Kademeli Emeklilik Yaş ve Prim Tablosu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kademeli emeklilik, Türkiye'de son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun çözülmesiyle birlikte yeni bir düzenleme gündeme gelmiştir. Bu yeni düzenleme ile sigorta başlangıç yılına göre emeklilik yaş ve prim şartları kademeli olarak değişecektir.

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişlerinin Farklılıkları

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşı şartı EYT düzenlemesi ile tamamen kaldırıldı. Yaklaşık 2 milyon kişi bu düzenleme sayesinde emekli olurken, 2,5 milyon kişinin de emekli olma imkanı doğdu. Ancak 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigorta girişleri olanlar için durum daha farklı. Bu sigortalılar, daha uzun süre çalışmak ve daha yüksek prim koşullarını yerine getirmek zorunda kaldılar.

Emeklilik Yaş ve Prim Şartları

Kademeli emeklilikte sigorta başlangıç yılına göre emeklilik şartları şu şekilde belirlenmiştir:

9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler 45 yaş ve 6250 prim gün şartı

2000 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 43 yaş ve 6325 prim günü, erkekler 45 yaş ve 6325 prim gün şartı

2001 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 43 yaş ve 6400 prim günü, erkekler 45 yaş ve 6400 prim gün şartı

2002 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 43 yaş ve 6475 prim günü, erkekler 45 yaş ve 6475 prim gün şartı

2003 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 44 yaş ve 6550 prim günü, erkekler 46 yaş ve 6550 prim gün şartı

2004 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 45 yaş ve 6625 prim günü, erkekler 47 yaş ve 6625 prim gün şartı

2005 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 46 yaş ve 6700 prim günü, erkekler 48 yaş ve 6700 prim gün şartı

2006 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 47 yaş ve 6775 prim günü, erkekler 49 yaş ve 6775 prim gün şartı

2007 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 48 yaş ve 6850 prim günü, erkekler 50 yaş ve 6850 prim gün şartı

2008 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 49 yaş ve 6925 prim günü, erkekler 51 yaş ve 6925 prim gün şartı

Kademeli Emeklilik Uygulaması Gelecek Mi?

Kademeli emeklilik uygulamasının ne zaman yürürlüğe gireceği, bu konuda merak edilen en önemli sorulardan biridir. Mevcut durumda, bu talebin kısa vadede kabul edilip edilmeyeceği belirsizdir. Ancak orta vadede bu konuda bir yasal düzenlemenin yapılması beklenmektedir. Milyonlarca kişinin emekliliğini etkileyecek bu düzenleme, sigortalıların emeklilik planlamalarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirecektir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Düzenlemesi ve Sonrası

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların emeklilik yaşı şartı tamamen kaldırılmıştır. Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyon kişi emekli olmuş ve 2,5 milyon kişinin de emekli olma imkanı doğmuştur. Ancak 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için durum farklıdır. Bu kişiler, daha uzun süre çalışmak ve daha yüksek prim koşullarını yerine getirmek zorunda kalmıştır.

Yeni Emeklilik Yaşları ve Prim Şartları

Kademeli emeklilik sistemi ile sigorta başlangıç yılına göre belirlenen emeklilik yaş ve prim şartları, sigortalıların emeklilik planlamalarını yeniden yapmalarını gerektirmektedir. Bu yeni düzenleme, sigortalıların emeklilik yaşlarını ve prim gün sayılarını yıllara göre kademeli olarak belirlemektedir.

Kademeli Emeklilik Sistemi Nasıl Çalışacak?

Kademeli emeklilik sistemi, sigorta giriş yılına göre emeklilik yaş ve prim şartlarını kademeli olarak değiştirmektedir. Bu sistem, sigortalıların emeklilik planlamalarını daha adil ve eşit bir şekilde yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Kademeli emeklilik sistemi, çalışanlar arasında adalet sağlama amacı taşımaktadır. Ancak bu sistemin getirdiği değişiklikler, bazı sigortalılar için uzun yıllar çalışmayı gerektirebilir. Bu durum, sigortalıların emeklilik planlamalarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirebilir.

Kademeli emeklilik sistemi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası gündeme gelmiştir. Bu yeni sistem, sigortalıların emeklilik şartlarını sigorta giriş yılına göre belirlemekte ve emeklilikte adalet sağlamayı hedeflemektedir.

Kademeli emeklilik sistemi, sigortalılar için bazı avantajlar ve dezavantajlar içermektedir. Bu sistemin avantajları arasında emeklilikte adalet sağlaması ve sigortalıların emeklilik planlamalarını daha net yapabilmeleri sayılabilir. Ancak dezavantajları arasında, bazı sigortalılar için uzun yıllar çalışmayı gerektirmesi bulunmaktadır.

Kademeli emeklilik sistemi, sigortalıların emeklilik planlamalarını yeniden yapmalarını gerektirmektedir. Bu sistem, sigorta giriş yılına göre emeklilik yaş ve prim şartlarını kademeli olarak belirlemekte ve sigortalıların emeklilik planlamalarını daha adil ve eşit bir şekilde yapmalarını sağlamaktadır.

Kademeli emeklilik sistemi, sigorta giriş yılına göre emeklilik yaş ve prim şartlarını kademeli olarak değiştirmektedir. Bu sistem, sigortalıların emeklilik planlamalarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirmektedir.

SGK SON DAKİKA ERKEN EMEKLİLİK HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: CHP’de bana sadık 50 vekil var! SHP’nin arkasından kim çıktı?
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve valilik peş peşe uyarmıştı! Ankara’da yollar dakikalar içerisinde göle döndü!
Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni gelişme| Cezaevi koşullarını beğenmemişti! Hakim Timur Cihantimur hakkında kararını verdi
İzmir Aliağa’da gümrük çalışanlarına ve müşavirlerine 50 milyonluk rüşvet operasyonu: 77 gözaltı
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!
BYD’nin yatırım kararı kelebek etkisi yapacak! Çinli otomobil devleri DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM atakta: Avrupa’ya açılan kapı Türkiye
Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye yatırımı dünya basınında! Otomobil endüstrisinde merkez Türkiye
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Marmaris, İzmir, Aydın, Antalya’da deprem mi oldu? 9 Temmuz Salı Kandilli AFAD son depremler listesi!
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
Yalan dolan SÖZCÜ! ’Bozkurt’ istismarı ’tutanak’la çöktü... Başkan Erdoğan’a bela okuyan kadını manşete taşıdılar
Başkan Erdoğan Washington’a hareket etti! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
Gazze’den Mısır’a üç katlı tünel ağı! İsrail ordusu şaşkına döndü: Ülke sınırlarını aşıyor
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’dan flaş enflasyon açıklaması: Dünyada nasıl hesaplanıyorsa Türkiye’de de öyle hesaplanıyor
Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...
Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den flaş açıklama
SON DAKİKA