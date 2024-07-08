SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Emeklilikte yeni sistem: EYT’yi kıl payı kaçıranlara SGK toplu para ödeyecek!

Türkiye’de emeklilik sistemi karmaşıklığı ve EYT sonrası emeklilik süreçleri hakkında kapsamlı bilgi haberimizde yer alıyor. Türkiye'deki emeklilik sistemi, çalışanların sosyal güvenlik kapsamında belirli prim gün sayısını ve yaşı doldurmaları halinde emekli olmalarını sağlar. Ancak, yıllar içinde yapılan düzenlemeler ve değişiklikler, çalışanların emeklilik koşullarını anlamasını zorlaştırmıştır. Emeklilik yaşının ve prim gün sayısının sürekli değişmesi, farklı dönemlerde sigortalı olanlar için çeşitli zorluklar yaratmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 13:12 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 13:12
Emeklilikte yeni sistem: EYT’yi kıl payı kaçıranlara SGK toplu para ödeyecek!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, özellikle 1999 öncesinde sigortalı olan ve prim gün sayısını tamamlayan ancak yaş şartını sağlayamayan çalışanları ifade eder. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar, emeklilik yaşına bakılmaksızın prim gün sayısını doldurduklarında emekli olabiliyorlardı. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlar için yaş şartı getirildi.

EYT düzenlemesi, uzun yıllar süren mücadeleler sonucunda hayata geçirildi. Bu düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, prim gün sayısını tamamladıklarında yaş şartı aranmaksızın emekli olma hakkı kazandılar. Ancak, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar, yaş şartını tamamlamadıklarında emekli olamıyorlar. Bu durum, 1 gün farkla emeklilik hakkını kaybeden binlerce çalışan için büyük bir mağduriyet yaratıyor.

Kademeli Emeklilik İmkansız mı?

Kademeli emeklilik, çalışanların belirli bir geçiş süreciyle daha kolay emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları doğrultusunda, EYT düzenlemesinin yanlış bir uygulama olduğu ve kademeli emeklilik için adım atılmayacağı ifade edildi. Bu da, 1999 ile 2008 arasında sigortalı olanlar için emeklilik koşullarının daha da zorlaşacağı anlamına geliyor.

Kısmi Emeklilik ve Şartları

Kısmi emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve belirli bir prim gün sayısını doldurmuş olan çalışanlar için geçerlidir. Kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında emeklilik imkanı sunar. Bu durumda, SSK'lılar için 4500 gün, Bağkur'lular için ise 5400 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. Ancak, bu koşulları karşılayamayan birçok çalışan için emeklilik umudu tamamen kaybolmaktadır.

SGK Toplu Para Ödemesi

Emekli olma koşullarını sağlayamayan çalışanlar için SGK, toplu para ödemesi uygulaması başlattı. Bu uygulama ile emekli olma şansı kalmayan çalışanlar, SGK'ya başvurarak ödedikleri primlerin toplu olarak iadesini talep edebiliyorlar. Bu da, ilerleyen yaşlarda emeklilik hayali kuramayanlar için bir nebze olsun maddi rahatlama sağlıyor.

Türkiye'de emeklilik sistemi, yıllar içinde yapılan değişikliklerle karmaşık bir yapıya büründü. Çalışanların emeklilik koşullarını anlaması ve planlaması giderek zorlaştı. Gelecekte emeklilik sisteminde yapılacak düzenlemelerin, çalışanların mağduriyetlerini giderecek ve daha adil bir yapıya kavuşacak şekilde olması büyük önem taşıyor. Emeklilik hakkı, her çalışanın en doğal hakkı olup, bu hakkın korunması ve geliştirilmesi devletin temel görevlerinden biridir.

Kademeli emeklilik nedir?

Kademeli emeklilik, belirli bir geçiş süreci ile çalışanların daha kolay emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Ancak, şu an için Türkiye'de böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Kısmi emeklilik şartları nelerdir?

Kısmi emeklilikte kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilirler. SSK'lılar için 4500 gün, Bağkur'lular için ise 5400 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir.

SGK toplu para ödemesi nedir?

SGK, emekli olma şansı kalmayan çalışanlara ödedikleri primleri toplu olarak iade etmektedir. Bu, emeklilik umudu kalmayanlar için maddi bir destek sağlar.

Emeklilikte yaş şartı nasıl belirlenir?

Emeklilikte yaş şartı, sigorta başlangıç tarihine göre belirlenir. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar yaş şartı aranmaksızın emekli olabilirken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için yaş şartı getirildi.

EYT düzenlemesi kimleri kapsar?

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup prim gün sayısını tamamlayan ve yaş şartını sağlamayan çalışanları kapsar.

Türkiye'de emeklilik sistemi, çalışanlar için önemli bir konu olup, sürekli değişen yapısı ile kafa karıştırıcı olabilmektedir. EYT düzenlemesi ile bazı çalışanlar emeklilik hakkı kazansa da, kademeli emeklilik gibi çözümlerle mağduriyetlerin giderilmesi önem taşımaktadır. SGK'nın toplu para ödemesi gibi uygulamaları, emeklilik umudu kalmayan çalışanlar için bir nebze olsun rahatlama sağlamaktadır.

SGK SON DAKİKA ERKEN EMEKLİLİK HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
1.8 milyon emekliye % 24.73 + ek zam müjdesi! Kök maaşlar artıyor! SSK ve Bağ-Kurlunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
PKK’nın ’teröristan’ hayaline ’küresel’ destek! Nike’tan ’kürdistan’ propagandası... Netflix’in skandalları unutulmuyor
AK Parti’de MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem yoğun... Masada hangi konular var?
Fransa’da sandık çıkış anketleri belli oldu! İlk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi | Macron’dan Başbakan Gabriel Attal’ın istifa talebine ret
NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mütefekkir Sadık Albayrak anlattı... Osmanlı’dan günümüze hayvan hakları: Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır
Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
Mourinho onayladı! Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Yeni sezonda kadroda yok!
Emeklilerin maaş hesabı tamam: e-Devlet’e yeni ek ödemeler girildi! Ne kadar alınacağı nasıl görülecek? Örnekleriyle yeni aylıklar
TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı! Gözler saat 00:20’de! Başkan Erdoğan video mesaj yayınlayacak
Başkentten megakente 80 dakika! Ankara - İstanbul hattında 344 km’lik ’süper hızlı tren’ ağı | Çerkezköy - Kapıkule için tarih verildi
EMEKLİYE 18 BİN TL | Temmuz zammı belli oldu bankalar promosyon yarışına girdi! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...
Adana’da 5 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı! Durumu ağır
CHP’de disiplinlik olanlar soluğu Kılıçdaroğlu’nun yanında aldı! İmza kampanyası ve rapor iddiası... Hedef seçimli kurultay
Takvim.com.tr dosyasını açtı | Fransa’ya Türk düşmanı-terör destekçisi lider: Jean-Luc Mélenchon aslında kimdir? PKK hayranı, Öcalan...
SON DAKİKA