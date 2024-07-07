SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

15 günlük maaş farkı yattı mı 2024? Temmuz ayı memur maaş farkı ne zaman yatacak? Polis, hemşire, öğretmen 14 günlük maaş farkı hesaplama!

Temmuz ayı için memur ve emekli maaş zammı belirlendi. Bu gelişmeler sonrası memurlar ve emekliler gözlerini maaş farklarının yatırılacağı tarihe çevirdi. Açıklanan enflasyon oranı sonrası memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam ile birlikte Temmuz ayında 15 günlük maaş farkını beklemeye başladı. Peki, memur maaş farkı ne zaman yatırılacak? Temmuz ayı için memur ve memur emeklisinin 15 günlük maaş farkı yatırıldı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 15:51 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 15:51
15 günlük maaş farkı yattı mı 2024? Temmuz ayı memur maaş farkı ne zaman yatacak? Polis, hemşire, öğretmen 14 günlük maaş farkı hesaplama!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Temmuz ayında memur ve memur emeklileri zamlı maaşlarını alacak. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren yatırıldığı için, arada kalan 14 günlük süre için enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatırılacak? 2024 memur maaş farkı ödeme takvimi ile ilgili detaylar haberimizde.

Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 19.31 oranında zammı hak etti. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.

MAAŞLA BİRLİKTE YATABİLİR

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Temmuz'da gerçekleşebilir.

Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Berlin dönüşünde uçakta önemli açıklamalar! Batı’ya bozkurt tepkisi: Tamamen siyasi bir karar
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’ye gidecek! Masada hangi konular var?
Başkan Erdoğan’dan Kayseri’deki provokatif olaylara ve muhalefete sert tepki: Bu mikserlere devlet tokadını attık
Alman’ın bozkurt hazımsızlığı devam ediyor! Merih Demiral’ı hedef gösteren Bild Başkan Erdoğan’ı işaret etti
Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli
Akaryakıtta yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Yılbaşında başlıyor vergi kaybı önlenecek
Sahil ülkeleri sömürgecilere karşı ayakta! Nijer, Mali ve Burkina Faso’dan kritik adım: Türkiye vurgusu dikkat çekti
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni detay! Gizli tanık Serdar Sertçelik için sahte tutanak! WhatsApp görüşmeleri ifşa oldu
Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...
Spor yazarları Hollanda - Türkiye maçını değerlendirdi! Hakeme kırmızı kart Montella’ya değişiklik tepkisi: Büyük bir hataydı
Rishi Sunak 10 Numara’dan nakliye kamyonu ile ayrıldı! İngiliz basını resmen dalga geçiyor: Downing Street’in kedisi Larry beş başbakan devirdi
’Maradonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan fahiş fiyatla ilgili flaş açıklama: Bahaneleri kalmayacak
Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam
Başkan Erdoğan Hollanda maçının ardından A Milli Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti: Siz bizim şampiyonumuzsunuz
SON DAKİKA