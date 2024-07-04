Emeklilik yaşı düşüyor: 1450 gün PRİM DESTEĞİ! 4 sene erken emekli olun!

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SGK'nın engelli çocuğu olan çalışan anneler için sunduğu bu özel emeklilik avantajları, çalışma hayatında önemli bir destek sağlıyor. Kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen bu tür uygulamalar, aynı zamanda ailelerin yaşam kalitesini de yükseltiyor. Erken emeklilik imkanları, çalışan annelerin üzerindeki yükü hafifleterek, onların emeklilik dönemine daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçiş yapmalarını sağlıyor.