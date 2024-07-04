8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası sigortalı olanlara müjde! 3600 günle emekliliğin kapısı açıldı

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Türkiye'de emeklilik koşulları, özellikle 3600 prim günü ile emeklilik gibi özel durumlarla birlikte oldukça çeşitlilik gösteriyor. EYT kapsamında bulunan ve 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, 3600 prim günü ile emeklilik hakkından faydalanabiliyorlar. Bu kişilere yaş şartı da uygulanarak, emekli olabilmeleri için gerekli kolaylıklar sağlanıyor. Emekli maaşları ise kök maaş uygulaması sayesinde belirli bir seviyenin altına düşmüyor. Bu sistem, emeklilikte adaleti sağlamak adına önemli bir adım olarak görülüyor