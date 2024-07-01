10 yılla emeklilik gümüş tepside sunuldu! Primi yetmeyenlerin başına talih kuşu kondu!

SGK'nın sağladığı 3600 prim günü ile emeklilik, ilk bakışta şaşırtıcı gelse de, mevzuatta yer alan mantıklı bir uygulama. Belirli bir yaşa gelmiş sigortalılar, emeklilik yaşları geldiğinde emeklilik hakkı elde edemiyorlar ise, SGK bu kişilere kısmi emeklilik imkanı ile çözüm sunuyor.
4500 ve 5400 Gün Primle Emeklilik de Mümkün!
SGK'nın kısmi emeklilik imkanı sadece 3600 prim günü olanlarla sınırlı değil; EYT kapsamında olmayan çalışanlar da bu imkandan yararlanabilirler. EYT'li olmayanlar için 4500 gün, Bağkur'lu sigortalılar için ise 5400 gün prim şartı aranıyor. Bu şartlar tamamlandığında, yaş koşulu da sağlandığında, kısmi emeklilik hakkı veriliyor.
Emeklilik Koşulları ve İade Olanakları
Prim koşulunu tamamlayamayanlar ise, kısmi emeklilik imkanından yararlanamıyor ve emeklilik şansları yaş sınırı nedeniyle kalmıyorsa, SGK, ödenmiş olan toplam primlerin bir kısmını toplu para şeklinde iade edebiliyor. Bu durum, sigortalılar için önemli bir finansal destek oluşturuyor.