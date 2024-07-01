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10 yılla emeklilik gümüş tepside sunuldu! Primi yetmeyenlerin başına talih kuşu kondu!

Yıllarca çalışıp yeterli koşulları sağlayamayan birçok kişi, yaşlılık dönemlerinde çalışmak zorunda kalmamak için emeklilik fırsatlarını yakından takip ediyor. Ancak, belirli koşullar yerine getirilmediğinde emeklilik hayali gerçekleşemiyor. Bu noktada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 3600 prim günü şartıyla sunulan emeklilik imkanı, sigortalılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Emekli olabilmek için belirli prim gün sayısını ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. Çoğu zaman bu şartlar, çalışanlar için zorlu bir süreç anlamına geliyor. Ancak, SGK'nın sunduğu 3600 prim günü şartı, bu süreci kolaylaştırmak adına önemli bir adım.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 10:03 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 10:03
10 yılla emeklilik gümüş tepside sunuldu! Primi yetmeyenlerin başına talih kuşu kondu!

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SGK'nın sağladığı 3600 prim günü ile emeklilik, ilk bakışta şaşırtıcı gelse de, mevzuatta yer alan mantıklı bir uygulama. Belirli bir yaşa gelmiş sigortalılar, emeklilik yaşları geldiğinde emeklilik hakkı elde edemiyorlar ise, SGK bu kişilere kısmi emeklilik imkanı ile çözüm sunuyor.

4500 ve 5400 Gün Primle Emeklilik de Mümkün!

SGK'nın kısmi emeklilik imkanı sadece 3600 prim günü olanlarla sınırlı değil; EYT kapsamında olmayan çalışanlar da bu imkandan yararlanabilirler. EYT'li olmayanlar için 4500 gün, Bağkur'lu sigortalılar için ise 5400 gün prim şartı aranıyor. Bu şartlar tamamlandığında, yaş koşulu da sağlandığında, kısmi emeklilik hakkı veriliyor.

Emeklilik Koşulları ve İade Olanakları

Prim koşulunu tamamlayamayanlar ise, kısmi emeklilik imkanından yararlanamıyor ve emeklilik şansları yaş sınırı nedeniyle kalmıyorsa, SGK, ödenmiş olan toplam primlerin bir kısmını toplu para şeklinde iade edebiliyor. Bu durum, sigortalılar için önemli bir finansal destek oluşturuyor.

Türkiye'de 10 yıl, yani 3600 prim günü ile emeklilik, belirli koşullar altında mümkün olabilmektedir. Bu süre, çoğu zaman "kısmi emeklilik" olarak adlandırılır. İşte 10 yıl primle emekli olabilmenin detayları:

1. Prim Günü Şartı:
Emekli olabilmek için en az 3600 prim gününe sahip olmanız gerekmektedir. Bu, yaklaşık olarak 10 yıl süreyle sigortalı çalışıldığını gösterir.

2. Yaş Şartı:
3600 gün ile emeklilik için yaş şartı da bulunmaktadır. Kadınlar için bu yaş sınırı 58, erkekler için ise 60'tır. Ancak, bu yaş sınırı zaman içinde değişiklik gösterebilir ve yasal düzenlemelere bağlıdır, dolayısıyla güncel bilgileri SGK resmi kaynaklarından teyit etmek önemlidir.

3. Sigorta Türü:
Bu emeklilik şartları genellikle SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) kapsamında olan bireyler için geçerlidir. Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi diğer sigorta türlerinde farklı şartlar ve prim günü gereksinimleri olabilir.

4. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Durumu:
EYT durumu, emeklilik şartlarını tamamlamış ancak yaş haddini beklemek zorunda kalan kişiler için uygulanan bir terimdir. EYT kapsamında olanlar, belirli düzenlemelerle daha erken emeklilik hakkı kazanabilirler.

5. İsteğe Bağlı Sigorta:
Eğer standard çalışma koşulları dışında kendi primlerinizi ödeme durumundaysanız, isteğe bağlı sigorta yatırarak da 3600 gün primi tamamlayabilirsiniz. Bu, serbest meslek sahipleri veya yurtdışında yaşayan vatandaşlar için geçerli bir seçenek olabilir.

6. Prim Ödeme ve Borçlanma:
Eksik prim günlerinizi tamamlamak için geçmişe yönelik borçlanma yapabilirsiniz. Örneğin, askerlik süresi, doğum borçlanması gibi dönemler için borçlanarak eksik prim günlerinizi tamamlayabilir ve emeklilik şartlarını yerine getirebilirsiniz.

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