SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Primi yetmeyenlere talih kuşu kondu! 10 yılla emeklilik gümüş tepside sunuldu

Emekli olabilmek için yıllarca çalışıp yeterli koşulları sağlayamayanlar, yaşlılık dönemlerinde çalışmak zorunda kalmamak için emeklilik fırsatını arıyor. Ancak, belirli koşullar sağlanmadığında emekli olma imkanı sunulmuyor. Bununla birlikte, 3600 prim günü olanlar için SGK, emeklilik başvurularını kabul ediyor, bu durum sigortalılar için önemli bir fırsat sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 19:56 Güncelleme 30 Haziran 2024, 19:56
Primi yetmeyenlere talih kuşu kondu! 10 yılla emeklilik gümüş tepside sunuldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

SGK'nın sağladığı 3600 prim günü ile emeklilik, ilk bakışta şaşırtıcı gelse de, mevzuatta yer alan mantıklı bir uygulama. Belirli bir yaşa gelmiş sigortalılar, emeklilik yaşları geldiğinde emeklilik hakkı elde edemiyorlar ise, SGK bu kişilere kısmi emeklilik imkanı ile çözüm sunuyor.

4500 ve 5400 Gün Primle Emeklilik de Mümkün!

SGK'nın kısmi emeklilik imkanı sadece 3600 prim günü olanlarla sınırlı değil; EYT kapsamında olmayan çalışanlar da bu imkandan yararlanabilirler. EYT'li olmayanlar için 4500 gün, Bağkur'lu sigortalılar için ise 5400 gün prim şartı aranıyor. Bu şartlar tamamlandığında, yaş koşulu da sağlandığında, kısmi emeklilik hakkı veriliyor.

Emeklilik Koşulları ve İade Olanakları

Prim koşulunu tamamlayamayanlar ise, kısmi emeklilik imkanından yararlanamıyor ve emeklilik şansları yaş sınırı nedeniyle kalmıyorsa, SGK, ödenmiş olan toplam primlerin bir kısmını toplu para şeklinde iade edebiliyor. Bu durum, sigortalılar için önemli bir finansal destek oluşturuyor.

Türkiye'de 10 yıl, yani 3600 prim günü ile emeklilik, belirli koşullar altında mümkün olabilmektedir. Bu süre, çoğu zaman "kısmi emeklilik" olarak adlandırılır. İşte 10 yıl primle emekli olabilmenin detayları:

1. Prim Günü Şartı:
Emekli olabilmek için en az 3600 prim gününe sahip olmanız gerekmektedir. Bu, yaklaşık olarak 10 yıl süreyle sigortalı çalışıldığını gösterir.

2. Yaş Şartı:
3600 gün ile emeklilik için yaş şartı da bulunmaktadır. Kadınlar için bu yaş sınırı 58, erkekler için ise 60'tır. Ancak, bu yaş sınırı zaman içinde değişiklik gösterebilir ve yasal düzenlemelere bağlıdır, dolayısıyla güncel bilgileri SGK resmi kaynaklarından teyit etmek önemlidir.

3. Sigorta Türü:
Bu emeklilik şartları genellikle SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) kapsamında olan bireyler için geçerlidir. Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi diğer sigorta türlerinde farklı şartlar ve prim günü gereksinimleri olabilir.

4. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Durumu:
EYT durumu, emeklilik şartlarını tamamlamış ancak yaş haddini beklemek zorunda kalan kişiler için uygulanan bir terimdir. EYT kapsamında olanlar, belirli düzenlemelerle daha erken emeklilik hakkı kazanabilirler.

5. İsteğe Bağlı Sigorta:
Eğer standard çalışma koşulları dışında kendi primlerinizi ödeme durumundaysanız, isteğe bağlı sigorta yatırarak da 3600 gün primi tamamlayabilirsiniz. Bu, serbest meslek sahipleri veya yurtdışında yaşayan vatandaşlar için geçerli bir seçenek olabilir.

6. Prim Ödeme ve Borçlanma:
Eksik prim günlerinizi tamamlamak için geçmişe yönelik borçlanma yapabilirsiniz. Örneğin, askerlik süresi, doğum borçlanması gibi dönemler için borçlanarak eksik prim günlerinizi tamamlayabilir ve emeklilik şartlarını yerine getirebilirsiniz.

TÜM SGK HABERLERİ SAYFAMIZDA - TIKLA

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA HABERLERİ | İzmir Torbalı’da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var
Bursa’da anız yangını! Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de olduğu ormana sıçradı | Felaketten son anda kurtuldular
TT Sanal Santral
Bir izmaritin bedeli 50 hektarlık alan oldu! İşte İzmir’deki yangın faciasının çıkış anı
İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy ‘Gazze’de bitmesi gereken bir işgal var’ deyip Tel Aviv’in yüzüne vurdu: Dünyanın en gaddar rejimi
İsrail’den İran ve Lübnan’a kıyamet günü silahları tehdidi: Orta Doğu’da yeni cephe topyekün savaş! O bölgeye sıçrarsa…
Mauro Icardi’nin peşini bir türlü bırakmadılar! Dudak uçuklatacak teklif tam 50 milyon euro...
Memura emekliye yeni zam oranı şekillendi! %21.11 artış ile en düşük 41.462 TL yatacak! Öğretmen, polis, hemşire, avukat...
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Çağlar Söyüncü de tamam... Jose Mourinho’nun talebi sonrasında imzalar atılıyor
Dünya sosyal medya kullanım oranı açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Whatsapp, Facebook, Instagram...
İzmir ve diğer illerde alevler kontrol altına alındı! Mendres’i yakan ’hobi’ Çeşme’de izmarit izi: Bakan ’haftaya dikkat’ diyerek uyardı
Ankara ve Şam’ın normalleşme adımları PKK’yı sıkıştırdı! İlk hedefleri SDG olacak endişesi... Diyaloğun meyvesi ’Ebu Zendin’
Dünya servetini nükleer savaşa yatırıyor: Silah şirketleri bir yılda milyarlarca dolar kazandı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’den skandal! Makamında adam dövdürdü, gözaltına alındı
Macron aşırı sağın zaferinden sonra parlamentoyu feshetmişti: Fransa erken genel seçim için sandık başında! Nice’de oy verme merkezine saldırı
SON DAKİKA