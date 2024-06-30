Primi yetmeyenlere talih kuşu kondu! 10 yılla emeklilik gümüş tepside sunuldu

Türkiye'de 10 yıl, yani 3600 prim günü ile emeklilik, belirli koşullar altında mümkün olabilmektedir. Bu süre, çoğu zaman "kısmi emeklilik" olarak adlandırılır. İşte 10 yıl primle emekli olabilmenin detayları:

1. Prim Günü Şartı:

Emekli olabilmek için en az 3600 prim gününe sahip olmanız gerekmektedir. Bu, yaklaşık olarak 10 yıl süreyle sigortalı çalışıldığını gösterir.

2. Yaş Şartı:

3600 gün ile emeklilik için yaş şartı da bulunmaktadır. Kadınlar için bu yaş sınırı 58, erkekler için ise 60'tır. Ancak, bu yaş sınırı zaman içinde değişiklik gösterebilir ve yasal düzenlemelere bağlıdır, dolayısıyla güncel bilgileri SGK resmi kaynaklarından teyit etmek önemlidir.

3. Sigorta Türü:

Bu emeklilik şartları genellikle SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) kapsamında olan bireyler için geçerlidir. Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi diğer sigorta türlerinde farklı şartlar ve prim günü gereksinimleri olabilir.