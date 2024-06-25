Unutanın hakkı yanacak! SGK tek şartla kişi başı 33.387 TL para yatırıyor! 4A-4B-4C’lilerin tümü için...

Çevrimiçi başvuru olanakları sayesinde, vatandaşlarımız gerekli belgeleri kolaylıkla sunabilmekte ve desteklerden ziyadesiyle hızlı faydalanabilmektedir.
Çevrimiçi başvuru olanakları sayesinde, vatandaşlarımız gerekli belgeleri kolaylıkla sunabilmekte ve desteklerden ziyadesiyle hızlı faydalanabilmektedir.
SGK, sigortalı vatandaşlar için çeşitli destek paketleri sunmaktadır. Bu paketlerden bir tanesi, son bir yıl içerisinde en az 90 gün sigortalı olmuş vatandaşları kapsamaktadır ve ekonomik güvence sağlama amacını gütmektedir. Bu desteklerden yararlanmak isteyen herkes, başvuruda bulunabilmektedir.
SGK, doğum izni süresince annelere yönelik iş göremezlik ödeneğini yaz mevsimi itibarıyla güncellemiştir. Temmuz ayından başlayarak, asgari ücretin brüt günlük 330,60 liradan 447,15 liraya yükseltilmesiyle, annelere yapılan en düşük ödeme 24 bin 908 liradan 33 bin 387 liraya artırılmıştır.
Brüt maaşa göre değişen bu ödenekler, 15 bin lira maaş alan bir anne için 37 bin 333 lira, 20 bin lira maaş alan bir anne için ise 49 bin 778 lira olarak belirlenmiştir. İş göremezlik ödeneği, 112 gün üzerinden hesaplanmakta olup, çoğul doğum durumlarında bu süre 126 güne kadar uzatılabilmektedir.
Başvuru Şartları: Doğum izni parası alabilmek için, son bir yıl içinde en az 90 gün sigortalı çalışmış olmanız gerekmektedir. Ayrıca, doğum izni başlamadan önceki bir yıl içerisinde sigortalı olarak çalışmış olmanız ve bu süre zarfında doğru ve düzenli sigorta primlerinin yatırılmış olması şarttır.
Gerekli Belgeler:
Online Başvuru:
Başvuru İşlemleri:
Ödeme Takvimi:
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Bu adımları takip ederek SGK'dan doğum izni parası alabilirsiniz. Herhangi bir aksilik durumunda en yakın SGK müdürlüğüne başvurarak yardım alabilirsiniz.