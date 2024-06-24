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Bunu yapan emekliler çıra gibi yandı! SGK maaşları kesmeye başladı mutlaka kontrol edin

SGK, emekliler için kolları sıvadı. Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren mühim bir gelişme yaşandı. Yurt dışında çalışan gurbetçilerin ülkemizde emeklilik hakkı kazanmasından sonra, SGK, sahte işyerlerinde çalıştığı tespit edilen emekliler için harekete geçiyor.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:41 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:41
Bunu yapan emekliler çıra gibi yandı! SGK maaşları kesmeye başladı mutlaka kontrol edin

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Maaş kesintilerinin gündemde olduğu bu emekliler için ayrıntılar netleşiyor. Son haberlere göre SGK, yurtdışında çalışıp emekli olanları mercek altına aldı. Sahte sigorta yaptırarak emekli olanlar için adım atıldı. Bu kişiler genellikle yurtdışında çalışıp ülkemizde emekli olma hakkı kazananlardan oluşuyor.

SGK İNCELEMELERE BAŞLADI

Konuyla ilgili aktarılan haberin detaylarına göre SGK incelemeler yapmaya başladı. Türkiye'de herhangi bir iş yerinde çalışmadığı halde çalışıyor gibi gösterilen gurbetçilerin maaşları tehlikede.

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Haberin ayrıntılarına göre SGK yetkilisi, incelemelerin sürdüğünü ve emekli maaşı kesilenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu belirtti. Maaş kesintileri daha da artacak gibi görünüyor.

BU DURUMLARA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Emeklilerin belirtilen bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. SGK, daha önceki açıklamalarında aylık bağlanmasına ilişkin riskli durumları tek tek sıraladı.

Buna göre yapılan değişikliklerin SGK'ya bildirilmemesi, sahte hizmetle sağlık hizmetleri ve aylık ödemesinden yararlanmak, boşanma sebebi ile gelir alan kişilerin boşandığı eşi ile fiilen bir arada olması gibi durumlar emekli aylıklarının kesilmesine neden oluyor.

Ayrıca, gelir aylıklarının kesilmesi gereken durumların oluşması halinde bunları SGK'ya bildirmemek de ciddi sorun teşkil edebilir.

Ülkemizden emekli olanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. SGK, önceki dönemlerde yaptığı uyarılarda yurtdışındaki sürelerini borçlanarak emekli olan kişilerin, farklı bir ülkede 6 aydan fazla yaşamaları halinde çalışmadıklarını ve sosyal yardım almadıklarını belgelemeleri gerektiğini belirtmişti.

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