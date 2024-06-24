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40'tan fazla meslek resmen belli oldu! SGK giriş tarihi 1995, 1996, 1997,1998, 2000, 2001, 2008 olan yaşadı!

Zorlu çalışma koşullarına maruz kalan bireyler için erken emeklilik, büyük bir önem taşımaktadır. Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) adı verilen bu düzenleme, belirli meslek gruplarında çalışan kişilere ekstra hizmet günleri ekleyerek emeklilik yaşını düşürme imkanı sağlar. Bu avantajdan kamu ve özel sektörde yer alan 45 farklı meslek dalındaki çalışanlar yararlanabilmekte, böylece binlerce kişi erken emekliliğe adım atma şansı bulmaktadır.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 09:40 Güncelleme 25 Haziran 2024, 09:40
40’tan fazla meslek resmen belli oldu! SGK giriş tarihi 1995, 1996, 1997,1998, 2000, 2001, 2008 olan yaşadı!

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Özellikle ağır işlerde çalışanlar için tanınmış olan erken emeklilik hakkı, daha geniş bir meslek yelpazesine yayılması yönünde hem kamu hem de özel sektör tarafından artan taleplerle desteklenmektedir. Bu talepler, erken emeklilik avantajlarının daha geniş bir iş gücü kitlesine sunulabilmesi için değerlendirilmekte ve üzerinde durulmaktadır.

Zorlu iş kollarında çalışanlar için büyük bir öneme sahip olan erken emeklilik, Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) adı verilen sistemle, çalışma sürelerine bağlı olarak emeklilik yaşını düşürebilmektedir. Bu hak, kamu ve özel sektörde 45 farklı meslek dalını kapsamakta ve binlerce çalışan için önemli bir imkan sunmaktadır.

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Erken emeklilik hakkından yararlanabilecek meslekler arasında çimento fabrikası çalışanları, madenciler, sağlık çalışanları ve gazeteciler yer almaktadır. Bu meslek grupları, yıllık çalışmalarına ek olarak, 60 ile 180 gün arasında değişen sürelerde erken emeklilik hakkı kazanabilmektedirler.

Erken emeklilik sisteminde her meslek için belirlenen süre sınırları bulunmaktadır. Bu süre genellikle 5 yıl ile sınırlı olup, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensupları için 8 yıla kadar uzayabilmektedir. Ayrıca, yeraltı işlerinde çalışanlar için 1.800 gün, diğer sigortalılar için ise 3.600 gün FHSZ kapsamında çalışma şartı aranmaktadır.

Erken emeklilik, özellikle zorlu işler için tanınmış bir hak olup, kapsamının genişletilmesi yönünde kamu ve özel sektörden yoğun talepler gelmektedir. Bu talepler, daha fazla meslek grubunun erken emeklilik avantajlarından faydalanabilmesi amacıyla dikkate alınmakta ve sürekli olarak gündemde tutulmaktadır.

Erken emeklilik hakkı olan meslekler arasında yer alan ve belirli bir yıpranma payı ile bu haktan yararlanabilenler şu şekilde sıralanmaktadır:

180 Gün Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik İmkanı Sunulan Meslekler:

  • Madencilik ve yeraltı işlerinde çalışanlar.

90 Gün Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik İmkanı Sunulan Meslekler:

  • Cıva üretim tesislerinde görev yapanlar,
  • Asit üretimi gerçekleştiren atölye ve fabrika çalışanları,
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli,
  • Emniyet teşkilatı, polisler ve MİT görevlileri,
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri,
  • Radyoaktif maddelerle çalışanlar,
  • Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları,
  • Demir ve çelik üretim tesislerinde çalışanlar,
  • Ceza İnfaz Kurumu çalışanları.

60-90 Gün Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik İmkanı Sunulan Meslekler:

  • Kurşun ve arsenikle çalışanlar,
  • Su altı faaliyetlerinde bulunanlar.

60 Gün Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik İmkanı Sunulan Meslekler:

  • Alüminyum, kok, döküm ve çimento fabrikalarında çalışanlar,
  • Hemşireler,
  • Ebeler,
  • Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar,
  • Termik santrallerde görev yapanlar,
  • İtfaiye ve yangın söndürme ekipleri,
  • İhtiyat pilotlar,
  • Diş hekimleri,
  • Hasta bakımı ile ilgilenen hemşireler,
  • Toplum sağlığı teknisyenleri,
  • Eczacılar,
  • Doktorlar.

Bu meslek grupları, yoğun ve riskli çalışma koşulları göz önüne alınarak, belirtilen yıpranma paylarıyla erken emeklilik hakkı kazanmışlardır.

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