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Emeklilin haberi yok: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT EMEKLİLERİNE BEDAVA oldu

Türkiye genelinde emeklilere yönelik sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik yeni bir hizmeti daha duyurdu: Ücretsiz kaplıca tatili. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, bu hizmetten yararlanabilecek olanlar SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT statüsündeki vatandaşlar olacak.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 15:20 Güncelleme 22 Haziran 2024, 15:27
Emeklilin haberi yok: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT EMEKLİLERİNE BEDAVA oldu

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SGK'nın başlattığı bu yeni uygulama, Türkiye'nin dört bir yanındaki emeklilere hem sağlık hem de moral anlamında katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Emeklilik döneminde sağlıkla ve huzurla yaşamak isteyen herkesin bu fırsattan haberdar olması ve gereken şartları taşıması halinde bu imkandan yararlanması büyük önem taşımaktadır.

Ücretsiz Kaplıca Tatili

SGK, emeklilerin sağlık sorunlarına çözüm bulmak adına birçok yeni uygulamayı hayata geçirmeye devam ediyor. Bu uygulamalar arasında en dikkat çekici olanlardan biri ise kaplıca tatili.

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Bilindiği üzere, kaplıcalar özellikle romatizmal hastalıklar başta olmak üzere birçok ortopedik rahatsızlık için tercih ediliyor. Kaplıca sularının şifalı özellikleri, emeklilerin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynuyor.

Ücretsiz Kaplıca Tatili Şartları Neler?

Emeklilerin bu özel hizmetten yararlanabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

Emeklilerin, kaplıca tatilinden yararlanabilmek için geçerli bir kaplıca raporuna sahip olması gerekiyor. Bu raporlar altı aylık süre için geçerlidir ve bu süre zarfında kaplıcaya başvurulmaması halinde yeniden rapor alınması gerekmektedir.

Ücretsiz kaplıca tatilinin gerçekleşebilmesi için, kaplıca tesisinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şarttır.

Eş ile birlikte kaplıca tatiline çıkmak isteyen emeklilerin, bu durumu raporlarında belirtmeleri gerekmektedir.

SGK'dan Kaplıca Tatili için Ekstra Destekler

SGK, kaplıca tatiline çıkan emeklilere ek destekler de sağlamaktadır. Bu destekler arasında gidiş-dönüş ulaşım masrafları ve gerekli görülen durumlarda refakatçi giderleri bulunmaktadır.

Bu sayede emekliler, sağlık için büyük önem taşıyan kaplıca tedavisinden maksimum düzeyde faydalanabilecek.

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