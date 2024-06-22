Emeklilin haberi yok: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT EMEKLİLERİNE BEDAVA oldu

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SGK'nın başlattığı bu yeni uygulama, Türkiye'nin dört bir yanındaki emeklilere hem sağlık hem de moral anlamında katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Emeklilik döneminde sağlıkla ve huzurla yaşamak isteyen herkesin bu fırsattan haberdar olması ve gereken şartları taşıması halinde bu imkandan yararlanması büyük önem taşımaktadır.