Emeklilere çifte maaş müjdesi 2024! 4A 4B 4C emekli aylığı olanlara SGK çift maaş hesabı

CEVAP: Yurt dışında geçen çalışma süreniz için, ilgili çalışma günlerinizi borçlanabilirsiniz. Ancak, borçlanılan yurt dışı çalışma günleri Bağkur kapsamında değerlendirilir. Bağkur'da 3600 günle emeklilik mümkün değildir; emeklilik için minimum 5400 gün prim gerekmektedir. Eğer yurt dışında 3943 gün çalışmışsanız, bu süreyi borçlanarak toplam prim gün sayınızı 5400'e çıkarabilir ve 60 yaşınızı doldurduğunuzda Bağkur'dan emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.

VEFAT EDEN KİŞİNİN EMEKLİ MAAŞI EŞİNE NASIL BAĞLANIR? SORU: Bir 4/A SSK emeklisi eş vefat ettiğinde, diğer eş, vefat edenin emekli maaşını alabilir mi?

CEVAP: Emekli eşlerden biri hayatını kaybettiğinde, sağ kalan eş, vefat eden eşin ölüm aylığını alabilir. Bu, eşlerin emeklilik statüsünden bağımsız olarak gerçekleşir. Eşiniz SSK ya da Bağkur emeklisi olsa dahi, eşinizin vefatı durumunda, hayatta kalan eş, vefat eden eşin dul aylığını talep edebilir.

Ayrıca, emeklilik yollarını arayan vatandaşlar, eşi ya da anne/babası vefat eden emekliler için belirlenen şartlar altında çifte emekli aylığı alma fırsatını da değerlendiriyorlar. TÜM SGK HABERLERİ SAYFAMIZDA - TIKLA