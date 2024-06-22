Emeklilere çifte maaş müjdesi 2024! 4A 4B 4C emekli aylığı olanlara SGK çift maaş hesabı

Yaşam mücadelesini her gün biraz daha ağırlaşan koşullar altında sürdüren emekliler, artan mali ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla daha yüksek emekli aylıkları peşinde koşarken, onlara yönelik yeni ve sevindirici gelişmeler duyuruldu.
Yaşam mücadelesini her gün biraz daha ağırlaşan koşullar altında sürdüren emekliler, artan mali ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla daha yüksek emekli aylıkları peşinde koşarken, onlara yönelik yeni ve sevindirici gelişmeler duyuruldu.
Açıklanan bilgilere göre, emeklilere çifte maaş alma imkanı sağlayacak olan tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye sokuldu. Bu sistemle birlikte, emekli aylığı alan kişinin annesi, babası veya eşi vefat ettiğinde, belirli şartlar dahilinde çifte emekli maaşı alma imkanı da sağlanmış oldu.
SORU: 1973 doğumlu bir bireyim. 1 Ekim 1990 tarihinde SSK girişimle 1457 gün prim ödemişim. 2012'den itibaren yurt dışında yaşamaktayım. 3600 günle kısmi emeklilik elde etmek istiyorum. Kalan primlerimi borçlanabilir miyim?
CEVAP: Yurt dışında geçen çalışma süreniz için, ilgili çalışma günlerinizi borçlanabilirsiniz. Ancak, borçlanılan yurt dışı çalışma günleri Bağkur kapsamında değerlendirilir. Bağkur'da 3600 günle emeklilik mümkün değildir; emeklilik için minimum 5400 gün prim gerekmektedir. Eğer yurt dışında 3943 gün çalışmışsanız, bu süreyi borçlanarak toplam prim gün sayınızı 5400'e çıkarabilir ve 60 yaşınızı doldurduğunuzda Bağkur'dan emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.
SORU: Bir 4/A SSK emeklisi eş vefat ettiğinde, diğer eş, vefat edenin emekli maaşını alabilir mi?
CEVAP: Emekli eşlerden biri hayatını kaybettiğinde, sağ kalan eş, vefat eden eşin ölüm aylığını alabilir. Bu, eşlerin emeklilik statüsünden bağımsız olarak gerçekleşir. Eşiniz SSK ya da Bağkur emeklisi olsa dahi, eşinizin vefatı durumunda, hayatta kalan eş, vefat eden eşin dul aylığını talep edebilir.
Ayrıca, emeklilik yollarını arayan vatandaşlar, eşi ya da anne/babası vefat eden emekliler için belirlenen şartlar altında çifte emekli aylığı alma fırsatını da değerlendiriyorlar.