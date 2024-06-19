3600 gün primi olan emekli oluyor! SGK istenen tek koşulu duyurdu

Türkiye'de emeklilik kadar kafa karıştırıcı bir başka konu yok. Aynı iş yerinde, aynı işi yapıp aynı maaşı alan çalışanların bile emeklilik koşulları farklılık gösterebiliyor. Bu durum, emeklilik planlamasında doğru bilgilere ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Yanlış bilgiyle yapılan planlamalar, ağır bedeller ödetebiliyor.
Prim Şartı Zorluğu
SGK'nın belirlediği prim şartı, pek çok sigortalı için ağır gelebiliyor. 7200 prim günü ile emekli olabilen sigortalılar, zorlu bir süreci tamamlamak zorunda kalıyor. Bağkur için bu süre 9000 prim gününe çıkıyor.
Bağkur emeklilik prim gününün 7200'e düşürüleceği vaadi verilmiş olsa da, henüz somut bir adım atılmış değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan bu düzenleme, bir yıl geçmesine rağmen hayata geçirilmedi.