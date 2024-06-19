3600 gün primi olan emekli oluyor! SGK istenen tek koşulu duyurdu

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Türkiye'de emeklilik kadar kafa karıştırıcı bir başka konu yok. Aynı iş yerinde, aynı işi yapıp aynı maaşı alan çalışanların bile emeklilik koşulları farklılık gösterebiliyor. Bu durum, emeklilik planlamasında doğru bilgilere ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Yanlış bilgiyle yapılan planlamalar, ağır bedeller ödetebiliyor.