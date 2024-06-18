3600-4800-5400 primde yaş gün hesabı komple değişti! SSK başlangıcı 2002-2010-2020 arası olana piyango çıktı

Bu yenilikler ve düzenlemeler, Türkiye'de emeklilik sisteminin dinamiklerini anlamak isteyen her birey için kritik bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler, kişisel emeklilik planlaması yaparken dikkate alınması gereken önemli detaylardır.

Kadın Çalışanlar İçin Önemli Fırsat: Doğum Borçlanması

Kadın çalışanlara özel olarak sunulan doğum borçlanması, emeklilik sürecini hızlandırabilecek önemli bir mekanizmadır. Maksimum üç çocuk için uygulanabilen bu hak, her bir çocuk için iki yıl prim yatırma fırsatı sunar ve toplamda altı yıla kadar bir avantaj sağlar.