SGK sigorta girişi olan acil kontrol etsin! Hem hapis hem de para cezası...

Platform, sahte iş yerlerine ve sigortasız çalıştırılan kişilere yönelik sıkı denetimlerle dikkat çekiyor. Sahte sigorta kayıtları ve iş yerleri üzerinden yapılan usulsüzlükler, bu yeni sistem sayesinde hızla tespit edilerek takibe alınıyor. Bu süreçte gerçek çalışanların hakları korunurken, yasa dışı kazanç sağlamaya çalışanlar ağır cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan platformun suistimalleri kısa sürede ortaya çıkardığını ve etkili müdahaleler yapıldığını belirtti.

HEM PARA HEM DE HAPİS CEZASI

Sahte sigortalılık ve iş yerleri tespit edilen kişi ve kuruluşlara yönelik olarak, yapılan hizmetlerin iptali ve ödenen aylıkların faiziyle geri alınması gibi işlemler başlatıldı.