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49 50 51 52 yaşla emekliliğe ulaşacaklar listesi! 1990 2001 2009 sonrası yaş-prim-gün tablosu hazır

Emeklilik çalışanların hayatlarının son dönemlerine hazırlık yapmalarını sağlayan önemli bir süreç olarak görülüyor. Emeklilik sistemi farklı zaman dilimlerine göre belirlenen yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı gibi çeşitli kriterlere bağlı olarak şekilleniyor. Geçmiş dönemlerde başlayan sigortalılıklar için ise hem yaş hem de prim gün sayısı eski tarihlerde daha esnek koşullara sahip.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 18:02 Güncelleme 15 Haziran 2024, 18:02
49 50 51 52 yaşla emekliliğe ulaşacaklar listesi! 1990 2001 2009 sonrası yaş-prim-gün tablosu hazır

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Emeklilik yaşı, cinsiyete ve sigortalılık başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir. Erkekler için 2008 yılı sonrasında başlayan sigortalılıklarda 7100 prim günü ve 60 yaş şartı bulunurken, kadınlar için aynı dönemde 7100 prim günü ve 58 yaş şartı gerekmektedir.

YAŞTAN EMEKLİLİK OLANAKLARI

Prim günü yetersiz olan ancak belirli bir yaşa ulaşmış kişiler için 'yaştan emeklilik' seçeneği bulunmaktadır.

Bu sistem, ilk sigortalılık tarihine göre belirlenen şartlar çerçevesinde 3600 günle, yani 10 yıllık bir sigorta süresi ile emeklilik imkanı sunmaktadır.

EYT VE YENİ REFORMLAR

Geçen yıl devreye alınan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi, özellikle erken yaşta çalışmaya başlayan kişilerin emeklilik şartlarının iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım oldu.

Ayrıca, ev hanımlarına yönelik emeklilik olanakları ve küçük esnaflar için prim gün sayısının düşürülmesi gibi çalışmalar da yeni sistemde yer alıyor.

Bu tür düzenlemeler Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemini daha kapsayıcı ve esnek hale getirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

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