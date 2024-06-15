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1994 1995 1996 1997 1998 2002 sigorta girişi olan yaşadı! 10 15 yıllık primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanlara yönelik olarak emeklilik süreçlerini basitleştirecek çığır açıcı adımlar atmaya devam ediyor. Kurumun resmi web portalında yer alan, yenilenmiş emeklilik hesaplama aracı, kullanıcıların emeklilik yaşını ve gereklilik olarak belirlenen prim gün sayılarını belirleyerek, hangi zaman diliminde emekli olabileceklerine dair net bir tablo sunuyor. Bu pratik yenilik, emeklilik sürecinin getirdi perde arkası belirsizlikleri aydınlatmayı hedefliyor. Ayrıca, uygun şartları karşılayan bireyler için erken emeklilik olanakları da sunulmakta.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 16:01 Güncelleme 15 Haziran 2024, 16:07
1994 1995 1996 1997 1998 2002 sigorta girişi olan yaşadı! 10 15 yıllık primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

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SGK tarafından ifade edilen emeklilik için üç temel kriter mevcuttur: yaş sınırı, hizmet süresi ve ödenmiş prim gün sayısı. Bu kriterleri karşılayan vatandaşlar, emeklilik haklarına kavuşabiliyor. Bunun yanı sıra, 10 yıl (3600 gün) süresince çalışmış veya bu süre kadar prim ödemiş olan sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından da faydalanabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için bazı temel şartlar belirlemiştir. Bu şartlar arasında yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı bulunuyor. Bu koşulları karşılayan vatandaşlar, hak ettikleri emeklilik ayrıcalıklarından yararlanabilirler. Özellikle, 10 yıl (3600 gün) süreyle çalışmış ya da bu süreye eşdeğer borçlanma yapmış olan sigortalılar için erken emeklilik gibi cazip avantajlar söz konusudur.

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1999 Sonrası Kısmi Emeklilik Hakları

9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için tanınan kısmi emeklilik hakkı, sigortalılar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu hak, sigortalının ilk işe başladığı tarihten itibaren 25 yıl ve 4500 gün prim ödeme şartını içerir. Bağ-Kurlu olan çalışanlar için ise farklı kısmi emeklilik şartları geçerlidir.

Doğum ve Askerlik Borçlanması İmkanları

Kadın çalışanlar, sahip oldukları çocuk sayısına göre yapacakları doğum borçlanması ile 2160 güne kadar ek prim kazanabilmektedir. Bu süreç için çocukların sağ olması ve doğumdan sonraki ilk iki yıl içinde herhangi bir prim ödemesi yapılmamış olması gerekmektedir.

Askerlik borçlanması, daha önce sigortalı olarak çalışmış kişilerin, askerlik süresince biriken günleri emeklilik hesaplarına eklemelerini sağlayarak, emeklilik için gereken prim gün sayısını artırır. Bu, özellikle prim günü eksik olan ve emeklilik yaşını doldurmuş kişiler için önemli bir avantajdır.

Yaştan Emeklilik Koşulları

Yaştan emeklilik, belirli bir prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşın tamamlanması şartlarına bağlıdır. 3600, 4500 ve 5400 prim günü gibi çeşitli seçeneklerle, erkek ve kadın sigortalılar için farklı yaş sınırları bulunmaktadır.

Örneğin, 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında gerekli şartları yerine getiren erkekler 56, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabilmektedirler. Bu tarihlerin ilerlemesiyle birlikte emeklilik yaşı da yükselmekte, böylece emeklilik planlaması yapılırken dikkate alınması gereken dinamikler ortaya çıkmaktadır.

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