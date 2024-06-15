1994 1995 1996 1997 1998 2002 sigorta girişi olan yaşadı! 10 15 yıllık primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

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SGK tarafından ifade edilen emeklilik için üç temel kriter mevcuttur: yaş sınırı, hizmet süresi ve ödenmiş prim gün sayısı. Bu kriterleri karşılayan vatandaşlar, emeklilik haklarına kavuşabiliyor. Bunun yanı sıra, 10 yıl (3600 gün) süresince çalışmış veya bu süre kadar prim ödemiş olan sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından da faydalanabiliyor.