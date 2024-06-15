1994 1995 1996 1997 1998 2002 sigorta girişi olan yaşadı! 10 15 yıllık primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

SGK tarafından ifade edilen emeklilik için üç temel kriter mevcuttur: yaş sınırı, hizmet süresi ve ödenmiş prim gün sayısı. Bu kriterleri karşılayan vatandaşlar, emeklilik haklarına kavuşabiliyor. Bunun yanı sıra, 10 yıl (3600 gün) süresince çalışmış veya bu süre kadar prim ödemiş olan sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından da faydalanabiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için bazı temel şartlar belirlemiştir. Bu şartlar arasında yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı bulunuyor. Bu koşulları karşılayan vatandaşlar, hak ettikleri emeklilik ayrıcalıklarından yararlanabilirler. Özellikle, 10 yıl (3600 gün) süreyle çalışmış ya da bu süreye eşdeğer borçlanma yapmış olan sigortalılar için erken emeklilik gibi cazip avantajlar söz konusudur.
1999 Sonrası Kısmi Emeklilik Hakları
9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için tanınan kısmi emeklilik hakkı, sigortalılar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu hak, sigortalının ilk işe başladığı tarihten itibaren 25 yıl ve 4500 gün prim ödeme şartını içerir. Bağ-Kurlu olan çalışanlar için ise farklı kısmi emeklilik şartları geçerlidir.