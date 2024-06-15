10 15 yıllık primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu! 1994 1995 1996 1997 1998 2002 sigorta girişi olan yaşadı

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanlara yönelik olarak emeklilik süreçlerini basitleştirecek çığır açıcı adımlar atmaya devam ediyor. Kurumun resmi web portalında yer alan, yenilenmiş emeklilik hesaplama aracı, kullanıcıların emeklilik yaşını ve gereklilik olarak belirlenen prim gün sayılarını belirleyerek, hangi zaman diliminde emekli olabileceklerine dair net bir tablo sunuyor. Bu pratik yenilik, emeklilik sürecinin getirdi perde arkası belirsizlikleri aydınlatmayı hedefliyor. Ayrıca, uygun şartları karşılayan bireyler için erken emeklilik olanakları da sunulmakta.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için bazı temel şartlar belirlemiştir. Bu şartlar arasında yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı bulunuyor. Bu koşulları karşılayan vatandaşlar, hak ettikleri emeklilik ayrıcalıklarından yararlanabilirler. Özellikle, 10 yıl (3600 gün) süreyle çalışmış ya da bu süreye eşdeğer borçlanma yapmış olan sigortalılar için erken emeklilik gibi cazip avantajlar söz konusudur.
1999 Sonrası Kısmi Emeklilik Hakları
9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için tanınan kısmi emeklilik hakkı, sigortalılar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu hak, sigortalının ilk işe başladığı tarihten itibaren 25 yıl ve 4500 gün prim ödeme şartını içerir. Bağ-Kurlu olan çalışanlar için ise farklı kısmi emeklilik şartları geçerlidir.