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1994-1998-1999-2005 girişle emeklilik cetveli! SSK gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş listesi

Emeklilik birçok kişinin uzun yıllar boyunca çalıştığı kariyerinin sonunda ulaşmayı umduğu bir dönemdir. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen emeklilik şartları, iş hayatınız boyunca karşılaşacağınız önemli bir mevzuattır. Emeklilik yaşınız, hizmet süreniz ve ödediğiniz prim gün sayısı gibi faktörler, ne zaman emekli olabileceğinizi doğrudan etkiler.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 16:06 Güncelleme 14 Haziran 2024, 16:06
1994-1998-1999-2005 girişle emeklilik cetveli! SSK gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş listesi

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Emeklilik çalışanların hayatlarının önemli bir kısmını etkileyen sosyal güvenlik sistemine dayanan zorunlu bir süreçtir. Emeklilik için gereken şartlar ülkeden ülkeye farklılık gösterse de çalışma yılları, yaş sınırları ve ödenmesi gereken prim günleri gibi faktörlerle belirlenir.

ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

31.12.2008 Sonrası: 7100 prim günü, 60 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 prim günü, 60 yaş
24.11.1998 - 08.09.1999: 5975 prim günü, 58 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.05.1997 - 23.11.1998: 5900 prim günü, 57 yaş, 25 yıl sigortalılık

24.11.1995 - 23.05.1997: 5825 prim günü, 56 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.05.1994 - 23.11.1995: 5750 prim günü, 55 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.11.1992 - 23.05.1994: 5675 prim günü, 54 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.05.1991 - 23.11.1992: 5600 prim günü, 53 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.11.1989 - 23.05.1991: 5525 prim günü, 52 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.05.1988 - 23.11.1989: 5450 prim günü, 51 yaş, 25 yıl sigortalılık

24.11.1986 - 23.05.1988: 5375 prim günü, 50 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.05.1985 - 23.11.1986: 5300 prim günü, 49 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.11.1983 - 23.05.1985: 5225 prim günü, 48 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.05.1982 - 23.11.1983: 5150 prim günü, 47 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.11.1980 - 23.05.1982: 5075 prim günü, 46 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.05.1979 - 23.11.1980: 5000 prim günü, 45 yaş, 25 yıl sigortalılık
09.09.1976 - 23.05.1979: 5000 prim günü, 44 yaş, 25 yıl sigortalılık
08.09.1976 ve Öncesi: 5000 prim günü, yaş şartı yok, 25 yıl sigortalılık

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

31.12.2008 Sonrası: 7100 prim günü, 58 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 prim günü, 58 yaş
24.05.1999 - 08.09.1999: 5975 prim günü, 56 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1998 - 23.05.1999: 5975 prim günü, 55 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1997 - 23.05.1998: 5975 prim günü, 54 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1996 - 23.05.1997: 5900 prim günü, 53 yaş, 20 yıl sigortalılık

24.05.1995 - 23.05.1996: 5825 prim günü, 52 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1994 - 23.05.1995: 5750 prim günü, 51 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1993 - 23.05.1994: 5675 prim günü, 50 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1992 - 23.05.1993: 5600 prim günü, 49 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1991 - 23.05.1992: 5525 prim günü, 48 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1990 - 23.05.1991: 5450 prim günü, 47 yaş, 20 yıl sigortalılık

24.05.1989 - 23.05.1990: 5375 prim günü, 46 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1988 - 23.05.1989: 5300 prim günü, 45 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1987 - 23.05.1988: 5225 prim günü, 44 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1986 - 23.05.1987: 5150 prim günü, 43 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1985 - 23.05.1986: 5075 prim günü, 42 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1984 - 23.05.1985: 5000 prim günü, 41 yaş, 20 yıl sigortalılık
09.09.1981 - 23.05.1984: 5000 prim günü, 40 yaş, 20 yıl sigortalılık
01.04.1981 - 08.09.1981: 5000 prim günü, 38 yaş, 20 yıl sigortalılık
01.04.1981 ve Öncesi: 5000 prim günü, yaş şartı yok, 20 yıl sigortalılık

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