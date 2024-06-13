SSK 4A 4B 4C Emekli Sandığı Bağkur emeklisi! Hesaplar değişti maaşlar bu oran üzerinden verilecek

Emeklilik, yıllarca çalışmanın ardından hak edilen rahat bir nefes alma dönemidir. Bu yüzden de emekli maaşlarına yapılacak zamlar, herkesin merakla beklediği bir konu haline gelmiştir. Özellikle de Temmuz ayı, milyonlarca emeklinin gözünü finansal tablolara çevirdiği bir dönem. Peki, bu yıl emeklileri ne gibi değişiklikler bekliyor.
Ocak Zammının Ardından Emeklilerin Durumu
Ocak ayında emeklilik maaşlarına yapılan %49,25'lik zam, pek çok kişi için yeterli olmadı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlense de, yükselen yaşam maliyetleri karşısında bu artışın yetersiz kaldığı ortadadır.
Temmuz 2024 Zammı Ne Kadar Olacak?
Temmuz zammı, Haziran'da açıklanacak olan altı aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek. Emekliler, enflasyon oranı kadar net zam ve refah payı beklentisi içinde.