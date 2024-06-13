SSK 4A 4B 4C Emekli Sandığı Bağkur emeklisi! Hesaplar değişti maaşlar bu oran üzerinden verilecek

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Emeklilik, yıllarca çalışmanın ardından hak edilen rahat bir nefes alma dönemidir. Bu yüzden de emekli maaşlarına yapılacak zamlar, herkesin merakla beklediği bir konu haline gelmiştir. Özellikle de Temmuz ayı, milyonlarca emeklinin gözünü finansal tablolara çevirdiği bir dönem. Peki, bu yıl emeklileri ne gibi değişiklikler bekliyor.