SGK 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve emeklilik yaşı hesaplama ekranı ve sorgulama linki: Bugün emekli olsam KAÇ PARA maaş alırım?

Emeklilik dönemine yaklaşan birçok kişi için, emekli maaşı hesaplamaları son derece önem taşır. Türkiye'de emekli maaşları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen farklı sigorta kolları üzerinden hesaplanır. Bu hesaplamalar; 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) olmak üzere üç ana kategoride incelenir. Emekli aylıklarının miktarı, kişilerin ödediği primler başta olmak üzere birçok faktöre göre şekillendirilir. İşte emekli maaşı hesaplamaları yapılırken göz önünde bulundurulması gereken kritik faktörler ve detaylar...