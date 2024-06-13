Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne kadar 2024? Dul ve yetim için Kurban Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

YAŞLI VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NAKDİNE DÖNEN NOKTALAR Dul ve yetim maaşı için ödemelerin zamanlamasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamışken, beklenti emekli ikramiyeleriyle eş zamanlı yapılacak ödemelerin olması yönünde. Kesin bilgi geldiğinde güncellemelerimizle bilgilendireceğiz.

YAŞLI VE YETİM İÇİN BELİRLENEN BAYRAM İKRAMİYESİ MİKTARLARI Vefat eden eşten dolayı maaş alan yaşlılar için ödeme, ölüm oranına göre değişkenlik gösterecek. Örneğin, ölüm oranı %75 olanlar için 2.250 TL, %50 olanlar için 1.500 TL, ve %25 olanlar için 750 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

HAZİRAN AYINDA YAŞLI VE YETİM MAAŞLARININ ERKEN YATIRILMA İHTİMALİ Arefe günü 15 Haziran'a, Kurban Bayramı ise 16 Haziran'a denk geliyor. Bu durum, yaşlı ve yetim maaşlarının erken yatırılmasına yönelik beklentileri artırıyor. Ancak, erken ödeme yapılacağına dair kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.