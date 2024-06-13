1.1 milyondan fazla kişiye 5 sene önce erken emeklilik hakkı! SGK’dan 1992-2008 arası 2016 sonrası yaş gün prim emeklilik şartları tablosu

Emeklilik için SGK'nın koşullarının zorluğu, çalışanların başlıca şikayetlerinden biri olmaya devam ediyor. Emeklilik hakkını elde etmek isteyenler, bu hedefe en hızlı ve en kolay şekilde ulaşmanın yollarını arıyorlar. Ancak SGK, katı bir sistemle emeklilik şartlarını yerine getirmeden kolayca emeklilik imkanı tanımıyor. Ancak bazı istisnai durumlar da mevcut. SGK, belirli çalışanlar için emekliliklerini erken yaşta ve daha az primle alabilmeleri adına hem prim hem de yaş şartlarında indirim uyguluyor.