1.1 milyondan fazla kişiye 5 sene önce erken emeklilik hakkı! SGK’dan 1992-2008 arası 2016 sonrası yaş gün prim emeklilik şartları tablosu

Yapılacak düzenleme, esnafların ve SSK'lı çalışanların emeklilik şartlarını eşitleyecek . Bu sayede, esnaflar da 7200 gün prim ödeyerek, 5 yıl daha az bekleyerek emekli olabilecekler . Bu durum, esnafların emeklilik sürecini hızlandıracak ve daha adil bir sistem oluşturacak.

Bu düzenleme sadece emeklilik süresini kısaltmakla kalmayıp, aynı zamanda emekli maaşlarında da artışa yol açacak . SGK 'lı ve Bağ-Kur'lu çalışanlar arasındaki 1800 gün yani yaklaşık 5 yıllık süre farkının ortadan kalkması , emeklilik için gerekli prim süresini eşitleyecek ve bu da yüzde 20'ye varan oranlarda emekli maaşı artışı anlamına gelecek.

2008'de yapılan sosyal güvenlik reformu , Bağ-Kur'lular için 9000 gün olarak belirlenen prim şartını 7200 güne indiriyor . Bu değişiklik, emeklilik sürecini daha erken ve avantajlı hale getirecek .

Prim Süresinin Tamamlanması: Emekli olmak için belirli bir prim süresini tamamlamak gerekmektedir. Bazı durumlarda, daha önce prim ödemeye başlayarak belirlenen prim süresini tamamlayanlar, erken emekli olabilirler.

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişi bu düzenleme sayesinde daha kısa sürede ve daha az prim ödeyerek emekli olma fırsatı bulacak.

Yaş Şartının Sağlanması: Emeklilik için belirlenen yaş şartını sağlayan kişiler, belirli bir prim süresini tamamlamış olsalar bile erken emekli olabilirler. Bu durumda, belirli bir yaşa gelmiş olmak gerekmektedir.

Özel Emeklilik Planları: Bireysel emeklilik sistemleri veya özel emeklilik planları, kişilere erken emekli olma imkanı sunabilir. Bu planlar, belli bir yaşa ve prim süresine ulaşıldığında erken emeklilik imkanı tanıyabilir.