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1.1 milyondan fazla kişiye 5 sene önce erken emeklilik hakkı! SGK'dan 1992-2008 arası 2016 sonrası yaş gün prim emeklilik şartları tablosu

SGK'nın emeklilik şartlarında yaptığı değişiklikler, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Yaş ve prim günü şartlarında yapılan indirimlerle, daha erken yaşta ve daha az prim ödeyerek emekli olma imkanı sunuluyor. Peki, bu olanaklardan kimler yararlanabilir? İşte SGK'nın yeni düzenlemeleri ve emeklilik için gereken şartlar hakkında bilinmesi gerekenler.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 11:02 Güncelleme 13 Haziran 2024, 09:14
1.1 milyondan fazla kişiye 5 sene önce erken emeklilik hakkı! SGK’dan 1992-2008 arası 2016 sonrası yaş gün prim emeklilik şartları tablosu

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Emeklilik için SGK'nın koşullarının zorluğu, çalışanların başlıca şikayetlerinden biri olmaya devam ediyor. Emeklilik hakkını elde etmek isteyenler, bu hedefe en hızlı ve en kolay şekilde ulaşmanın yollarını arıyorlar. Ancak SGK, katı bir sistemle emeklilik şartlarını yerine getirmeden kolayca emeklilik imkanı tanımıyor. Ancak bazı istisnai durumlar da mevcut. SGK, belirli çalışanlar için emekliliklerini erken yaşta ve daha az primle alabilmeleri adına hem prim hem de yaş şartlarında indirim uyguluyor.

Emeklilik sistemine yönelik getirilecek olan yeni düzenlemeler, milyonlarca vatandaşın yaşamını doğrudan etkileyecek önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Bu kapsamlı değişiklikler, özellikle Bağ-Kur ve SSK prim ödeme sürelerinin eşitlenmesi ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısının azaltılması gibi yenilikleri içeriyor. Yapılacak düzenleme sayesinde 1 milyondan fazla kişi 5 yıl yani 1800 gün öncesinden emeklilik hakkına sahip olacak.

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BAĞ-KUR VE SSK ARASINDAKİ MAKAS DARALIYOR

Yeni düzenleme, Bağ-Kur ve SSK prim sistemleri arasındaki farkları minimize ediyor. Bu eşitleme, özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlayarak, onların daha hızlı ve kolay bir şekilde emekli olmalarına olanak tanıyor. Bu adım, Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik hayallerini daha erişilebilir kılıyor.

Yapılacak düzenleme, esnafların ve SSK'lı çalışanların emeklilik şartlarını eşitleyecek. Bu sayede, esnaflar da 7200 gün prim ödeyerek, 5 yıl daha az bekleyerek emekli olabilecekler. Bu durum, esnafların emeklilik sürecini hızlandıracak ve daha adil bir sistem oluşturacak.

Bu düzenleme sadece emeklilik süresini kısaltmakla kalmayıp, aynı zamanda emekli maaşlarında da artışa yol açacak. SGK'lı ve Bağ-Kur'lu çalışanlar arasındaki 1800 gün yani yaklaşık 5 yıllık süre farkının ortadan kalkması, emeklilik için gerekli prim süresini eşitleyecek ve bu da yüzde 20'ye varan oranlarda emekli maaşı artışı anlamına gelecek.

2008'de yapılan sosyal güvenlik reformu, Bağ-Kur'lular için 9000 gün olarak belirlenen prim şartını 7200 güne indiriyor. Bu değişiklik, emeklilik sürecini daha erken ve avantajlı hale getirecek.

1.1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE 1800 GÜN EMEKLİLİK MÜJDESİ!

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişi bu düzenleme sayesinde daha kısa sürede ve daha az prim ödeyerek emekli olma fırsatı bulacak.

Erken emekli olmak isteyenler için birkaç farklı yol bulunmaktadır. İşte erken emekli olmanın bazı yolları:

Prim Süresinin Tamamlanması: Emekli olmak için belirli bir prim süresini tamamlamak gerekmektedir. Bazı durumlarda, daha önce prim ödemeye başlayarak belirlenen prim süresini tamamlayanlar, erken emekli olabilirler.

Yaş Şartının Sağlanması: Emeklilik için belirlenen yaş şartını sağlayan kişiler, belirli bir prim süresini tamamlamış olsalar bile erken emekli olabilirler. Bu durumda, belirli bir yaşa gelmiş olmak gerekmektedir.

Özel Emeklilik Planları: Bireysel emeklilik sistemleri veya özel emeklilik planları, kişilere erken emekli olma imkanı sunabilir. Bu planlar, belli bir yaşa ve prim süresine ulaşıldığında erken emeklilik imkanı tanıyabilir.

Kısmi Emeklilik: Bazı durumlarda, kişiler tamamen emekli olmak yerine kısmi emeklilik hakkını kullanmayı tercih edebilirler. Kısmi emeklilik, belirli bir yaşa ve prim süresine ulaşıldığında emekli maaşının alınmaya başlanması anlamına gelirken, çalışmaya devam edilmesine olanak tanır.

Erken emekli olmak isteyenlerin bu seçenekleri değerlendirmesi ve kendileri için en uygun olanı seçmeleri önemlidir. Ancak her durumda, emeklilik hakkı ve şartları hakkında detaylı bilgi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu veya emeklilik danışmanlarından destek almak gerekebilir.

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