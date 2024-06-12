HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024 (4A-4B-4C): SSK, Bağkur emekli maaşları yattı mı, bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı arefesinde, emekli vatandaşların maaşlarının ödeme zamanları yoğun bir şekilde sorgulanmakta. Özel günler vesilesiyle, tahsis numarasına göre belirlenen maaş ödemeleri daha erken tarihlerde gerçekleştirilebiliyor. Şu anda devam eden 3000 TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri sırasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafından sağlanan Haziran ayı maaşlarının bayram öncesine çekilip çekilmeyeceği gündemin merkezinde yer alıyor. Bu konuda Çalışma ve Soskyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalar büyük bir beklenti içinde takip ediliyor. Acaba Haziran ayında emekli maaşları bayrama kadar yatırılacak mı, erken ödeme ihtimali var mı? İşte bu soruların cevaplarına dair ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.