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HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024 (4A-4B-4C): SSK, Bağkur emekli maaşları yattı mı, bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken, emekli vatandaşların maaş ödemelerinin tarihleri merak konusu oluyor. Özel günlerde maaşların erken yatırılması geleneği devam ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olan emeklilerin, bu ayki ödemelerinin bayram öncesine alınıp alınmayacağı tartışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili yapacağı açıklamalar büyük bir bekleyiş içinde. Peki Haziran ayında emekli maaşları bayrama kadar yatırılacak mı, erken ödeme ihtimali var mı? İşte bu soruların cevaplarına dair ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 16:25 Güncelleme 12 Haziran 2024, 16:25
HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024 4A-4B-4C: SSK, Bağkur emekli maaşları yattı mı, bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

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Kurban Bayramı arefesinde, emekli vatandaşların maaşlarının ödeme zamanları yoğun bir şekilde sorgulanmakta. Özel günler vesilesiyle, tahsis numarasına göre belirlenen maaş ödemeleri daha erken tarihlerde gerçekleştirilebiliyor. Şu anda devam eden 3000 TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri sırasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafından sağlanan Haziran ayı maaşlarının bayram öncesine çekilip çekilmeyeceği gündemin merkezinde yer alıyor. Bu konuda Çalışma ve Soskyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalar büyük bir beklenti içinde takip ediliyor. Acaba Haziran ayında emekli maaşları bayrama kadar yatırılacak mı, erken ödeme ihtimali var mı? İşte bu soruların cevaplarına dair ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

Emekli Maaşlarının Yatırılma Zamanı: Ne Zaman?

Emekli maaşlarının yatırılma süreci, tahsis numaralarına göre düzenleniyor. Eğer maaş günü hafta sonuna denk gelirse, ödeme günü hafta içine çekiliyor. Örneğin, Cumartesi gününe denk gelen ödemeler Cuma günü, Pazar gününe denk gelen ödemeler ise Pazartesi günü hesaplara aktarılıyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Ödeme Planı

SSK'ya kayıtlı emekliler her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur'lu emekliler ise her ayın 25'inden 28'ine kadar olan zaman diliminde maaşlarını alıyorlar.

4A SSK emeklileri için detaylı ödeme günleri şöyle sıralanıyor:

  • Tahsis numarası son hanesi 9 olanlar için ayın 17'si,
  • 7 olanlar için 18'i,
  • 5 olanlar için 19'u,
  • 3 olanlar için 20'si,
  • 1 olanlar için 21'i,
  • 8 olanlar için 22'si,
  • 6 olanlar için 23'ü,
  • 4 olanlar için 24'ü,
  • 2 olanlar için 25'i,
  • 0 olanlar için 26'sı olarak belirlenmiş.

4B Bağ-Kur emeklileri için ise ödeme günleri:

  • Tahsis numarası son hanesi 9, 7 ve 5 olanlar için ayın 25'i,
  • 3 ve 1 olanlar için 26'sı,
  • 8, 6 ve 4 olanlar için 27'si,
  • 2 ve 0 olanlar için her ayın 28'i olarak ayarlanmıştır.

Bu detaylı takvimle, emeklilerimiz ödemelerini planlayabilir ve özel günlerde mali güvencelerini önceden sağlayabilirler.

EMEKLİ 4A MAAŞ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ 4B MAAŞ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ 4C MAAŞ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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