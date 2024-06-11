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Kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu! SGK girişi 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008 girişlilerin yeni emeklilik yaşları!

Türkiye’de emeklilik sistemini doğrudan etkileyen önemli bir yasal düzenleme olan kademeli emeklilik, sigorta başlangıç yıllarına göre farklılaşan emeklilik yaş ve prim günü şartlarını içermektedir. Bu düzenleme ile birlikte, çalışma hayatında geçirdiğiniz yıllar ve ödediğiniz prim günleri, emekliliğinize ne zaman ve nasıl ulaşacağınızı belirleyecek kritik faktörler haline gelecektir.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 16:12 Güncelleme 11 Haziran 2024, 16:12
Kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu! SGK girişi 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008 girişlilerin yeni emeklilik yaşları!

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Kademeli emeklilik, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının sigorta başlangıç tarihine göre değiştiği, adaletli bir geçiş sürecini ifade eder. Bu sistem, özellikle 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi olan bireyler için büyük önem taşımaktadır.

Kademeli emeklilik ile ilgili yasal düzenleme yapılırsa, emeklilik şartları sigorta başlangıç yılına göre kademeli olarak değişecek. Bu sistem, yıllara göre düşükten başlayarak yükseğe doğru ilerleyen bir yapıda olacak.

İşte kademeli emeklilikte uygulanması beklenen yaş ve prim gün tablosu:

9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 prim günü şartı.

2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 prim günü şartı.

2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 prim günü şartı.

2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 prim günü şartı.

2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 prim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 prim günü şartı.

2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 prim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 prim günü şartı.

2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 prim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 prim günü şartı.

2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 prim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 prim günü şartı.

2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 prim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 prim günü şartı.

2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 prim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 prim günü şartı.

Bu düzenlemeler, emeklilik sisteminin daha adil ve sürdürülebilir olmasını amaçlamaktadır. Yıllara göre değişen bu prim gün ve yaş şartları, sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak artmaktadır.

Kademeli Emeklilik Yasası Çıkacak Mı?

Kademeli emeklilik uygulaması için yasal düzenlemenin ne zaman yapılacağı büyük merak konusu. Bu talebin hemen kabul edilmesinin zor olacağı biliniyor. Ancak, orta vadede bu konuda bir yasal düzenleme yapılabileceği öngörülüyor. Kademeli emeklilik talepleri arttıkça, mevcut sistemde değişiklikler yapılması bekleniyor. Milyonlarca kişinin emekliliğini etkileyecek bu durum karşısında atılması gereken adımlar büyük bir heyecanla bekleniyor.

Kademeli Emeklilik Çalışması Var Mı?

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