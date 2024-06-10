SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes için... Emekliye 11-17 Haziran arası 3’ü 1 arada maaş yatacak!

Emeklilerin her ayın belirli günlerinde alacakları maaşlar da tahsis numarasına göre farklı tarihlerde ödeniyor. İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödeme tarihleri:

4B BAĞ-KUR Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alırlar.

18 BİN TL NASIL ALINIR?

Örneğin; maaşı 17 bin lira olan bir memur emeklisi de '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. Bu da en az 10 bin, en çok 15 bin 500 lira oluyor. Temmuz zammıyla bu emeklinin aylığı 20 bin lirayı geçecek. Bu emekli en üst aylık dilimi yani '20 bin liranın üstü' aylıklar için belirlenen promosyonu alabilecek. Yani en az 12 bin, en çok 18 bin lira promosyon imkanı doğacak.

NE YAPMAK LAZIM?

Bu nedenle Temmuz zammıyla bir üst maaş diliminin promosyon tutarından yararlanabilecek olan emekliler, şimdi hareket etmek yerine önümüzdeki ayı bekleyebilir. Promosyon tutarını güncellemiş olan emekliler için de fırsat kaçmış değil. Bu emekliler de kalan sürenin tutarını bankasına iade ederek ya aynı bankadan ya da başka bankadan promosyonunun artırılmasını isteyebilecek.

ADIM ADIM GÜNCELLEME

Temmuz zammıyla promosyon tutarı artan emekliler şöyle güncelleme yapabilecek:

- Bankanıza giderek, mobil uygulamadan ya da telefon bankacılığından promosyon yenileme başvurunuzu yapın.

- Banka iade tutarını hesaplayacak.

- Bu tutarı bulmak için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak.

- Banka bu tutarı ya sizden iade alarak yeni promosyonu yatıracak ya da alacağınız yeni promosyondan düşerek ödemeyi yapacak.