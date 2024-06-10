Emeklilik yaşı sil baştan değişiyor: 48, 49, 50, 51 yaşında emekli olacaklar!

Fiili Hizmet Zammı ile Emeklilik Yaşı Düşüyor SGK sisteminde fiili hizmet zammı adı altında bir uygulama bulunuyor. Bu uygulama çerçevesinde, koşulları zor olan mesleklerde çalışan sigortalılara her çalıştıkları yıl için ekstra prim desteği veriliyor. Bu prim desteği mesleklere göre 45 gün, 60 gün veya 90 gün olabiliyor. Bu şekilde çalışan kişiler her çalıştıkları yıl için ek prim desteği alıyorlar. Örneğin, 10 yıl çalışan bir kişinin fiili hizmet zammı yıllık 90 günden hesaplanıyorsa, bu çalışana 900 gün prim desteği veriliyor. Bu verilen prim desteği kadar da emeklilik yaşında indirim uygulanıyor.

Engelli Çocuğu Olan Çalışan Annelere İmkan Tanınıyor Engelli çocuğu olan çalışan anneler için SGK özel bir imkan sağlıyor. Bu çalışan anneler, emekli olacakları zaman toplam primlerinin dörtte biri kadar prim desteği alıyorlar. Örneğin, 6000 prim günü olan çalışan bir anne, 1500 prim günü destek alarak 7500 prim günü ödemesi yapmış gibi değerlendiriliyor. Bu eklenen 1500 prim günü ise emeklilik yaşından da düşürülüyor. Bu sayede, engelli çocuğu olan anneler 5-6 yıl daha erken emekli olma hakkına sahip oluyorlar.

Özürlü Olarak Erken Emeklilik Özürlü olarak erken emeklilik, SGK tarafından belirlenen şartlara göre mümkün oluyor. Bu kişiler, belirli oranlarda iş gücü kaybı yaşıyorlar ve bu kaybı belgelendirebiliyorlar. Özürlü olarak erken emekli olmak için, iş gücü kaybı oranı ve prim günü şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Bu sayede, erken emeklilik hakkı elde ediliyor ve emeklilik yaşı daha aşağıya çekilebiliyor.

Belli Başlı Meslek Gruplarına Sağlanan Erken Emeklilik İmkanları Bazı meslek grupları, zor çalışma koşulları nedeniyle daha erken emekli olabiliyorlar. Bu meslek grupları arasında madenciler, polisler, askerler ve sağlık çalışanları yer alıyor. Bu meslek gruplarında çalışanlar, belirli bir süre çalıştıktan sonra, ek prim desteği ve fiili hizmet zammı ile daha erken yaşta emekli olabiliyorlar. Bu uygulama, zor ve riskli işlerde çalışanların daha fazla korunmasını sağlıyor.