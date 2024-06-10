Dul, yetim, engelli, SED, evde bakım, aile destek alana ikramiye var mı? Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi yatacak mı 2024?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak hesaplara geçecek. İkramiyeler kapsamında toplam 42 milyar liralık ödeme yapılacak.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLECEK? Uygulamadan tüm emekliler faydalanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

KAMU İŞÇİSİNE İKRAMİYE MÜJDESİ Kamu işçilerine yılın ikinci yarısında verilecek olan ikramiyenin (tediye) de tarihleri belli oldu. Konuya ilişkin karar dün Resmi Gazete'de yayınlandı. KAMU İŞÇİSİ NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK? Kamu işçilerinin yılın ikinci yarısında verilecek ikramiye tarihleri 14 Haziran ve 13 Aralık olarak belirlendi.



Buna göre ikramiye ödemeleri bu tarihlerde iki taksit olarak hesaplara geçecek.



Maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek.

KAMU İŞÇİSİ NE KADAR İKRAMİYE ALACAK? Kamu işçisine ödenecek tediye maaşa göre farklılık gösterecek.



İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmayacak. Alınan ücretin 30 güne bölünmesi sonrasında çıkan tutarın 13 ile çarpılması yaklaşık ödeme tutarını verecektir. Vergi indirimleri dahil en düşük kamu ikramiyesi 8 bin lira civarında olacak.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK? Tediyeden kadrolu taşeronlar, kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçiler yararlanabilecek.



Belediyelerde taşeron olarak çalışırken belediye şirketlerine geçirilen işçiler ise ilave tediye uygulamasından yararlanamayacak.

İLAVE TEDİYE HACZEDİLEBİLİR Mİ? Yargıtay kararına göre ilave tediyenin haczedilmesi mümkün değildir. Damga vergisine tabi olan ikramiyelerden sigorta primi kesinti de yapılabiliyor.