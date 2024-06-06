SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Engelli, dul yetim maaşı, evde bakım, aile destek parası alana bayram ikramiyesi var mı? Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi var mı 2024?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, sosyal yardımlar ve bayram ikramiyeleri konusunda vatandaşların merakları artıyor. Aile Destek, evde bakım, engelli ve dul maaşı alan vatandaşlar, bu yıl yapılacak ödemeler ve destekler hakkında bilgi almak istiyor. Aile Destek Programı kapsamında, dar gelirli ailelere yönelik sağlanan yardımlar bayram öncesinde de devam ediyor. Aile Destek ödemeleri, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları için önemli bir kaynak oluşturuyor. İşte, 2024 yılı Kurban Bayramı öncesinde yapılacak sosyal yardımlar ve bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 10:25 Güncelleme 06 Haziran 2024, 12:05
Engelli, dul yetim maaşı, evde bakım, aile destek parası alana bayram ikramiyesi var mı? Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi var mı 2024?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Haziran ayı, milyonlarca emekli için büyük bir sevince sahne olacak. Kurban Bayramı ikramiyeleri, her yıl bayramın ardından ödenirken, bu yıl emeklilere erken ödeme müjdesi geldi. Peki, sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi var mı 2024? Engelli, dul yetim maaşı, evde bakım, aile destek parası alana bayram ikramiyesi var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

İkramiye ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi ödemelerinin 10-14 haziran tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

BAKAN IŞIKHAN 4A-4B-4C BAYRAM İKRAMİYESİ TAKVİMİNİ GÜN GÜN AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimini açıkladı.

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

📌Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

▪️4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

▪️4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

▪️4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?

Bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan vatandaşlara ödenmektedir. Aynı zamanda, SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanacaktır.

Bunlar dışında aile destek, evde bakım maaşı alanlar için ikramiye söz konusu değil.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARI ÖDENECEK Mİ?

Kabine Toplantısı sonrası emekli maaşları için bir açıklama yapıldı. Bununla beraber haziran ayı emekli maaşı ödemelerinde bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Peki SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte gün gün tarihler:

HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. İşte, o tarihler:

4A-SSK EMEKLİ MAAŞLARI HAZİRAN AYI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

4B-BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HAZİRAN AYI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.

4C kategorisinde yer alan memur emeklileri ise her ayın 1-5'i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Eğer emekli maaşı ödeme günü Cumartesi gününe rastlıyorsa ödeme Cuma günü, Pazar gününe rastlıyorsa ödeme Pazartesi yapılıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İlk TAKVİM’den okudunuz! PKK’nın ’seçim’ maskeli ’teröristan’ tezgahı çöktü: Mehmetçik korkusu sandık toplattı | MSB’den açıklama
Anayasadan Türkiye meselelerine... Erdoğan - Akşener zirvesinin perde arkası ve İYİ Parti’deki yansımaları! Aylar önce ne rica etti?
AYM Başkan Erdoğan’ın atama ve yetkilerini iptal etti yalanı çöktü! İddialar gerçeği yansıtmamaktadır
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye’ye geliyor! Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak
TORBA YASADA GÖZLER MECLİS’TE | Öncelik emeklilerin! Bağ-Kurluya erken emeklilik, memura 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, 100 bin taşerona kadro...
İsrail’in Nusayrat Mülteci Kampı’nda UNRWA okuluna düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin iddianamenin detaylarına ulaşıldı! 27 müşteki 9 sanık: 22 yıl 6’şar aya kadar hapis
Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme! İtiraf geldi: Tüm aile işin içinde! Havyanlar cesedi yesin diye meyve koymuşlar
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek
Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu için artık saatler kaldı! 7 deney yapacak! Dikkat çeken Azerbaycan detayı
İstanbul’da binlerce riskli bina tespit edildi! Yalnızca 178’i yıkıldı
Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! Ayrılıyor mu? İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü
Bayramda çalışana ek ödeme! Birçok kişi bu detayları bilmiyor! Rakam belli oldu
Emekliye 18 bin TL: Promosyonda Haziran fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Yüksek ödeme için ne gerekiyor?
Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Karar bir ilk oldu! Banka sorumlu mu tutulacak?
SON DAKİKA