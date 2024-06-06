Emekli 3000 TL ikramiye yattı mı? Kimin 3000 TL ikramiyesi hangi gün yatacak? SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih belli oldu

- Tam Maaş Alanlar: 3 bin TL
- Hissesi %75 Olanlar: 2 bin 250 TL
- Hissesi %50 Olanlar: 1 bin 500 TL
- Hissesi %25 Olanlar: 750 TL
Bu zamlar, emeklilerin artan yaşam maliyetleriyle başa çıkabilmesine yardımcı olacak ve bayram harcamalarını daha rahat yapabilmelerini sağlayacak.
Bayram ikramiyeleri, özellikle ekonomik açıdan zor zamanlar geçiren emekliler için büyük önem taşımaktadır. Bu ödemeler sayesinde emekliler, bayramda gerekli alışverişleri yapabilir, aileleriyle birlikte daha keyifli vakit geçirebilirler. Ayrıca, bayram öncesinde yapılan bu ödemeler, yerel ekonomilere de olumlu katkılar sağlamaktadır. İkramiyelerin piyasaya sürülmesiyle, alışveriş hacmi artmakta ve bu durum perakende sektörü başta olmak üzere birçok sektöre olumlu yansımaktadır.
Emekli Maaş Ödeme Tarihleri
Emeklilik maaşları ve ikramiyeler, emeklilerin tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenen tarihlerde hesaplarına yatırılacaktır. Ödeme takvimi şu şekilde düzenlenmiştir:
Tahsis Numarası Sonu 9 Olanlar: 17 Haziran
Tahsis Numarası Sonu 7 Olanlar: 18 Haziran
Tahsis Numarası Sonu 5 Olanlar: 19 Haziran
Tahsis Numarası Sonu 3 Olanlar: 20 Haziran
Tahsis Numarası Sonu 1 Olanlar: 21 Haziran
Tahsis Numarası Sonu 8 Olanlar: 22 Haziran
Tahsis Numarası Sonu 6 Olanlar: 23 Haziran
Tahsis Numarası Sonu 4 Olanlar: 24 Haziran
Tahsis Numarası Sonu 2 Olanlar: 25 Haziran
Tahsis Numarası Sonu 0 Olanlar: 26 Haziran