Bugün emekli olsam KAÇ TL maaş alırım? SGK 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve emeklilik yaşı hesaplama ekranı ve sorgulama:

Çalışma hayatının sonuna yaklaşan pek çok kişi için emekli maaşı ve emeklilik yaşı hesaplama, büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında, çalışanların dahil olduğu sigorta sistemlerine göre emekli maaşı hesaplamaları yapılmaktadır. Bu sistemler 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) olarak üç ana kategoride incelenir. Emekli maaşının ne kadar olacağı, kişilerin ödedikleri prim miktarları ve çeşitli diğer faktörler dikkate alınarak hesaplanır.